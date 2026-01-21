Movilidad en Bogotá para este miércoles, 21 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura complican, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.
Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.
9:12: a. m.: Congestión en la localidad de Kennedy por bus varado
[09:02 a. m.] #GestiónDelTráfico | Novedad en vía por bus zonal varado en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 9, sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2026
🟠Alto Flujo Vehicular
👮Grupo Guía gestiona la movilidad, unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/Inz0qczBsu
9:10 a. m.: Accidente de camioneta con motocicleta en la calle 100 con carrera 15
[09:00 a. m.] #GEstiónDelTráfico | Siniestro vial entre camioneta y motocicleta en la localidad de Usaquén, calle 100 con carrera 15, sentido Occidente - Oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2026
👮♂️ 🚑 Grupo Guía gestiona la movilidad, unidad de @TransitoBta . pic.twitter.com/6rZnFq14WZ
7:56 a. m.: Intenten retirar camión varado en la Avenida Boyacá con calle 12 Bis
[07:56 a.m.] #GestiónDelTráfico | Continúan maniobras para retirar bus zonal varado en la Av. Boyacá con calle 12 Bis, sentido Sur - Norte. 🟠Alto Flujo Vehicular— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2026
👮🏼♂️ Agentes Civiles y Grupo Guía gestionan la movilidad en el corredor vial. https://t.co/WbvRDzclE0 pic.twitter.com/hMDb3ZZRY2
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá, 21 de enero
Este miércoles no circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad para vehículos particulares en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/SZdSYI300b
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
#FelizMiércoles | #GerenciaEnVía te informa sobre la restricción de circulación para taxis en Bogotá, vehículos con placas terminadas en 1⃣ y 2⃣— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 21, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m pic.twitter.com/WpFidr8vpY
4:00 a. m.: TrnasMilenio inicia operación
🌤️¡Arrancamos motores! Hoy es un nuevo día para alcanzar tus metas.— TransMilenio (@TransMilenio) January 21, 2026
Te acompañamos hasta las 11:00 p. m.🚌❤️ pic.twitter.com/uWBNGaa80V