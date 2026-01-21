Movilidad en Bogotá para este miércoles, 21 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura complican, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.

Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.

9:12: a. m.: Congestión en la localidad de Kennedy por bus varado

9:10 a. m.: Accidente de camioneta con motocicleta en la calle 100 con carrera 15

7:56 a. m.: Intenten retirar camión varado en la Avenida Boyacá con calle 12 Bis

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá, 21 de enero

Este miércoles no circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TrnasMilenio inicia operación