Movilidad en Bogotá para este miércoles, 21 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Conozca las restricciones y el estado de las principales vías de la capital.

Camilo Eduardo Castro Cetina

21 de enero de 2026, 11:39 a. m.
La movilidad en Bogotá es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía
La movilidad en Bogotá es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura complican, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción

Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.

9:12: a. m.: Congestión en la localidad de Kennedy por bus varado

9:10 a. m.: Accidente de camioneta con motocicleta en la calle 100 con carrera 15

7:56 a. m.: Intenten retirar camión varado en la Avenida Boyacá con calle 12 Bis

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá, 21 de enero

Este miércoles no circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TrnasMilenio inicia operación

