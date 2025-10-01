Pico y placa en Bogotá: así regirá la medida este jueves, 2 de octubre

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad de Bogotá, según el calendario de pico y placa para este jueves 2 de octubre.

Vehículos particulares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción será para los dígitos: 1, 2, 3, 4 y 5.

Mientras que el servicio público tipo taxis tendrán restricción de movilidad, los dígitos que terminen en 1. Eso quiere decir que pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Operativos por pico y placa en Bogotá. | Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá