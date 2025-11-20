Suscribirse

Pico y placa en Bogotá este viernes 21 de noviembre: restricciones para vehículos particulares y taxis

La medida regirá durante toda la jornada con horarios diferenciados para carros y taxis.

Redacción Vehículos
20 de noviembre de 2025, 4:15 p. m.
Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.
Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas. | Foto: Twitter: @SectorMovilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó las condiciones de aplicación de la medida de pico y placa para este viernes 21 de noviembre de 2025 en Bogotá.

De acuerdo con el calendario oficial, la restricción aplica tanto para vehículos particulares como para taxis, con horarios y números de placa específicos.

Para los vehículos particulares, podrán circular aquellos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. La restricción se mantiene para las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

En el caso de los taxis, la medida regirá entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., y podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0. Las unidades finalizadas en 7 y 8 tendrán restricción durante la jornada.

La SDM recordó a los conductores que la medida busca mejorar la movilidad en la capital, especialmente en los horarios de alta congestión vehicular.

Además, reiteró que los ciudadanos interesados en quedar exentos pueden acogerse al Pico y Placa Solidario, un mecanismo que permite la circulación sin restricción mediante el pago de un valor establecido.

La entidad precisó que el único canal autorizado para realizar este trámite y pago es la plataforma oficial disponible en el sitio web www.movilidadbogota.gov.co.

También aclaró que los pagos deben efectuarse exclusivamente a través del botón PSE dentro del portal, con el fin de evitar fraudes o transacciones en sitios no autorizados.

Noticias relacionadas

Pico y placaPico y placa Bogotá

