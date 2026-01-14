Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 15 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

La medida también aplica para el servicio público tipo taxi.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

14 de enero de 2026, 11:20 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer la restricción de pico y placa para la ciudad de Bogotá durante el jueves, 15 de enero de 2026.

La medida aplica para los vehículos particulares entre las de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y para los automotores del servicio público tipo taxi será de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá en 2026? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Así es la restricción

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 15 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

Vehículos

Dueños de carros eléctricos celebran nuevo beneficio que tendrán en Bogotá: se ahorrarán buena suma de dinero

Vehículos

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Vehículos

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Vehículos

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Vehículos

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves 8 de enero: este es el reporte del flujo vehicular en los principales corredores viales

Vehículos

Movilidad en Bogotá este lunes, 5 de enero: se reporta alto flujo vehicular en estas vías de la capital durante la hora pico

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Así pueden ser exentos del pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.

Más de Vehículos

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 15 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 15 de enero: estos son los carros con restricción

Varios modelos del fabricante estadounidense de motocicletas Harley Davidson se exhiben en la sala de exposición de la tienda Harley Davidson el 13 de marzo de 2025 en Berlín, Alemania. La Unión Europea está respondiendo a los aranceles estadounidenses impuestos por la administración del presidente Donald Trump al acero y el aluminio europeos con sus propios aranceles a productos estadounidenses, incluidos el bourbon, los jeans y las motocicletas. (Foto de Carsten Koall/Getty Images)

CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.

Dueños de carros eléctricos celebran nuevo beneficio que tendrán en Bogotá: se ahorrarán buena suma de dinero

El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos.

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Los carros modelo 2012 son los que más se han traspasado este año, les siguen los 2013 y los 2015. Agosto ha sido el mes de 2022 con más ventas de usados.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Movilidad en Bogotá.

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así está el reporte de las vías durante la hora pico

Conoce los requisitos para acceder a este beneficio.

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Noticias Destacadas