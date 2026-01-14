Pico y placa en Bogotá para este jueves, 15 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer la restricción de pico y placa para la ciudad de Bogotá durante el jueves, 15 de enero de 2026.

La medida aplica para los vehículos particulares entre las de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y para los automotores del servicio público tipo taxi será de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Así es la restricción

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

Así pueden ser exentos del pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

“El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.