Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Las autoridades de tránsito realizan operativos de control en puntos estratégicos.

Redacción Vehículos
25 de febrero de 2026, 10:55 a. m.
Lo que debe saber antes de sacar su carro del parqueadero.
Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer la restricción de pico y placa en la ciudad para vehículos particulares y de servicio público tipo taxis.

Los horarios de la medida para el jueves 26 de enero de 2026 aplican para vehículos particulares, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y para taxis, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

Así es la restricción para el jueves 26 de febrero

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden circular los carros particulares cuya placa finalice en 1, 2, 3, 4 y 5.

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden circular los taxis: 3 y 4.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

Así pueden ser exentos del pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en febrero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

Noticias Destacadas