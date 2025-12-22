Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

Este martes, 23 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este martes, 23 de diciembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para taxi en Bogotá, en lo que resta de diciembre:

Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0 Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa

No aplica la medida de pico y placa Viernes 26 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

