Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

Este martes, 23 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.
En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, este martes, 23 de diciembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.
Así rige el pico y placa para taxi en Bogotá, en lo que resta de diciembre:
- Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa
- Viernes 26 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en noviembre
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.