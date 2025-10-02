Suscribirse

Vehículos

Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

Esta jornada aplica una nueva rotación de la medida que impide la circulación de ciertos carros por la capital de Antioquia.

Redacción Vehículos
2 de octubre de 2025, 3:57 p. m.
La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más relevantes de Colombia, lo que trae consigo una alta circulación vehicular que, en muchas ocasiones, genera grandes complicaciones para sus habitantes.

Con el fin de mitigar esta situación, una de las estrategias más antiguas y efectivas ha sido la implementación del pico y placa, una medida que busca reducir la congestión en las principales arterias viales de la ciudad.

Controles de pico y placa en Medellín.
Controles de pico y placa en Medellín. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Además de mejorar la movilidad, esta regulación también fomenta el uso del transporte público, lo que representa ingresos adicionales para la ciudad y una disminución en los niveles de contaminación.

Para llevarlo a cabo, la Alcaldía establece horarios y condiciones específicas que limitan el tránsito de automóviles particulares, motocicletas y taxis en distintos puntos de la capital antioqueña.

Contexto: Las motos más vendidas en Colombia, durante septiembre, ¿llegarán al millón de unidades matriculadas?

En el caso de las motos, la restricción se fija según el primer número de la placa, mientras que para los carros funciona con el último dígito. La rotación se realiza diariamente con el propósito de que todos los propietarios se vean afectados al menos una vez por semana.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad, este viernes 3 de octubre de 2025 la medida rige de la siguiente forma:

  • Vehículos particulares: no podrán circular aquellos cuyas placas terminen en 3 y 4.
  • Motocicletas: la restricción aplica a las que inicien con 3 y 4.
  • Taxis: la norma afecta a los que tengan placas finalizadas en 2.
La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Así quedó establecida la rotación del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

En cuanto a los horarios, la regulación se cumple así:

  • Carros particulares: entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.
  • Taxis: desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
Contexto: Secretaría de Movilidad confirmó noticia que tiene en vilo a motociclistas y conductores; ya lo habían advertido

Existen, sin embargo, corredores exentos de la medida como la avenida Regional, Las Palmas, la vía al Occidente, así como los tramos de conexión de la avenida 33 y la calle 10. Tampoco aplica en los corregimientos.

Cabe resaltar que los conductores que no respeten esta norma se exponen a una multa de $711.750, además de la inmovilización del vehículo.

Por tal motivo, las autoridades de tránsito insisten en la importancia de cumplir la medida y recuerdan que cualquier cambio o información adicional se puede consultar directamente en la página oficial de la Secretaría de Movilidad.

