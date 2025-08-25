Pintura mate para carros: lo que debe saber antes de arriesgarse a cambiar el aspecto de su vehículo

En los últimos años, a la hora de personalizar los vehículos, hay una tendencia que ha venido tomando fuerza en cuanto a detalles de pintura.

Si bien, cambiar de color un carro es algo que puede restar valor, también es una actuación que requiere de permisos legales, pues los documentos deben obedecer a las especificaciones iniciales que indica el fabricante.

Esta nueva tendencia obedece a utilizar tonos mate, esto con el fin de darle un toque mucho más llamativo a los vehículos, de acuerdo con el gusto de cada persona.

Los lavados automáticos son los principales enemigos de los vehículos con acabados mate. | Foto: Getty Images

Aunque hay quienes invierten altas sumas de dinero en talleres especializados para lograr los resultados deseados, hay otros conductores que realizan los procedimientos por si solos poniendo en riesgo la integridad de su auto, lo cual puede resultar mucho más caro si no se hace de la forma correcta.

Este es el caso registrado por el blog Jalopink.com, donde expusieron un caso de quienes intentaron, en su garaje, darle otro tono a su carro.

Según explican, un grupo de amigos lijó el vehículo que querían modificar, para luego aplicar el tono mate blanco con el que querían sorprender a sus seguidores; sin embargo, indican que con el paso del tiempo, la pintura comenzó a tener un tono amarillento y luego marrón, algo que sucedió porque ninguno de los involucrados sabía que había que aplicar una capa de barniz.

Esta debe ser transparente y se utiliza para reforzar las características no reflectantes que identifican a los tonos mate, además de protegerla del sol, el agua y otros elementos externos que puedan llegar a afectarla.

Pese a esto, el grupo de amigos no se rindió y según explican, volvieron a repetir el proceso y lograron el resultado deseado; sin embargo, en el blog señalan que descubrieron algunas desventajas de este tipo de pintura que se ha vuelto tan popular en el mundo motor.

Los acabados mate no necesitan someterse a procesos de pulido o brillo. | Foto: Getty Images

Las dos ventajas que más les llamaron la atención fueron que no tienen que pulir o brillar el vehículo y que resulta una adecuación bastante llamativa para los observadores.

A la hora de analizar las desventajas, señalaron que el mayor inconveniente está a la hora del lavado, en especial en las máquinas donde los vehículos se enfrentan a cerdas y rodillos abrasivos.

Allí, según indicaron los expertos, la pintura mate se puede arruinar con más facilidad, pues los rayones no se podrán disimular; así mismo, comenzarán a parecer manchas brillantes que pueden arruinar el acabado opaco.

La recomendación es lavar en casa el carro o someter el vehículo a un lavado profesional profundo y evitar los lavaderos automáticos.

Otro de los aspectos negativos de esta pintura es en cuanto a los rayones profundos o golpes que la estropeen; con un acabado brillante, el carro puede someterse a diferentes procesos de pulido, brillo retoque para disimularlos muy bien o corregirlos; todo lo contrario ocurre con esta nueva tendencia, pues esto es casi imposible de lograr y la única solución es la de pintar toda la pieza afectada.

Otro problema esta relacionado con los excrementos de aves, pues en las pinturas brillantes, aunque suele generar daños, demora un poco más que en los carros con acabados mate.

El excremento de las aves contiene elementos altamente corrosivos que pueden afectar las capas de pintura que tiene el vehículo. | Foto: Getty Images

Así mismo, en el marcado no existe una buena cantidad de productos para el cuidado de este tipo de pinturas, lo que lleva a muchas personas a aplicar productos tradicionales, diseñados para pinturas brillantes, algo fatal para el vehículo, pues las ceras tradicionales terminarán estropear los acabados opacos.