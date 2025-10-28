Suscribirse

Cartagena

Prohíben parrillero hombre en 10 barrios de Cartagena durante un año: esta es la razón

La medida hace parte de un paquete de acciones coordinadas con la Policía Metropolitana, el Departamento Administrativo de Tránsito y otras autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

29 de octubre de 2025, 1:53 a. m.
La restricción aplica para acompañantes hombres cuya edad sea igual o mayor a los 14 años.
La Alcaldía informó que durante la vigencia del decreto se realizarán operativos de control y campañas de sensibilización. | Foto: Alcaldía de Cali

La Alcaldía Mayor de Cartagena confirmó la vigencia del Decreto 2161 del 24 de octubre de 2025, con el que se ratifica la restricción del transporte de parrillero hombre en motos, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en diez barrios de la ciudad. La medida regirá por un año y, según la administración, busca disminuir delitos cometidos desde vehículos de dos y tres ruedas.

La restricción aplica en sectores del Centro Histórico y la zona turística y comercial de Cartagena: Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Manga, El Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, El Bosque, Alto Bosque y Recreo. Esos barrios, dijeron las autoridades, concentran alto flujo de residentes y visitantes, y por ello fueron priorizados en las decisiones de seguridad distrital.

Contexto: Encuentran cuerpo sin vida en una garita de salvavidas, en las playas de Bocagrande, en Cartagena

Desde la Alcaldía explicaron que la medida hace parte de un paquete de acciones coordinadas con la Policía Metropolitana, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y otras autoridades competentes. El secretario de Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, dijo que la decisión responde a los compromisos surgidos en los consejos de seguridad barrial, donde los ciudadanos manifestaron preocupación por el aumento de incidentes atribuidos al uso de motos. “Buscamos que la movilidad y la convivencia vayan de la mano con la seguridad”, afirmó la Secretaría.

La Alcaldía informó que durante la vigencia del decreto se realizarán operativos de control y campañas de sensibilización para garantizar el cumplimiento y evaluar los resultados en la reducción de hurtos y ataques cometidos desde motos. También advirtió que el incumplimiento podrá acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, medidas que aplicarán las autoridades de tránsito y la Policía en los puntos definidos por el Distrito.

Contexto: Así se vivió la Inquisición, según la novela ‘Cartagena 1.600, Cuando el tirano mandó’, de Manuel Camacho Montoya

La decisión vuelve a poner bajo la lupa una política que Cartagena ha aplicado con variaciones en los últimos años. En 2024 la Alcaldía ya había extendido o ajustado restricciones similares mediante decretos como el 0384, y en años anteriores otros decretos temporales limitaron la circulación de parrilleros masculinos en zonas puntuales. La medida de este año amplía y formaliza por un año la restricción que ya era aplicada en buena parte de esos sectores.

Ya se ha pedido que las restricciones sean revisadas para no afectar actividades económicas vinculadas al turismo y al comercio, o que se extiendan para incluir ambos sexos si se busca evitar el uso de acompañantes en delitos. Sin embargo, funcionarios del Distrito sostienen que las decisiones responden a datos de criminalidad locales y a las peticiones expresadas en los consejos barriales.

Contexto: El tesoro natural del Caribe colombiano ideal para explorar arrecifes de coral; queda a 1 hora en lancha desde Cartagena

Entre los puntos que marcarán la implementación está la clarificación de excepciones: la prohibición no aplicará a miembros de la fuerza pública, autoridades de tránsito ni organismo de socorro que se movilicen en cumplimiento de sus funciones. En paralelo, las autoridades anunciaron puestos de control y operativos aleatorios para detectar vehículos que incumplan la norma.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolas Arrieta destapó su cercanía a la masonería y causó revuelo: “Somos hombres libres”

2. Bogotá hace plantón para exigir justicia por Samantha, la perrita maltratada por años: filtran video del 2018 con más agresiones

3. Estados Unidos asegura que “el alto el fuego se mantiene” pese a los ataques de Israel en Gaza

4. Ohtani causa desastre en Los Ángeles: el japonés falla en una entrada clave

5. Escenas de guerra en Brasil: impactante operación “letal” contra narcos, el Gobierno llamó a reunión de emergencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Motosparrillero hombreCartagena

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.