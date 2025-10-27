Encuentran cuerpo sin vida en una garita de salvavidas, en las playas de Bocagrande, en Cartagena

Tremendo susto se llevó una persona que en la mañana de este lunes, 27 de octubre, recorría las playas de Bocagrande, en Cartagena.

En una de las garitas de salvavidas del malecón de la carrera primera, instaladas por la Alcaldía como puntos de vigilancia turística, encontró el cadáver de un hombre.

Cartagena de Indias | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Ayuda, llamen a la Policía, hay un muchacho muerto aquí”, dijo el hombre, según una publicación del diario El Universal.

De inmediato, una correría se armó en el lugar, testigos buscaban saber quién era el muerto y qué le había pasado.

Al lugar se trasladó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, para inspeccionar el cadáver.

Mientras se hacía el levantamiento, corrió en la zona el rumor de que se trataba de El cachaco, persona a la que algunos comerciantes de la zona identificaron como un ventero informal.

Pero fue en Medicina Legal, en la sede de Zaragocilla, donde establecieron si identidad.

El muerto se llamaba Camilo Andrés Espinosa Bermúdez, de 30 años, y natural de Bogotá, según informó El Universal.

Versiones recogidas en el lugar indican que el hombre se quitó la vida.

Las autoridades recordaron que es importante buscar ayuda cuando se requiera de acompañamiento en salud mental, por ejemplo en la Línea 106, cuya atención es las 24 y gratis.

También prestar atención a las siguientes señales de alerta sobre pensamientos suicidas para evitar una tragedia.

•Hablar de querer morirse

• Buscar una manera de matarse

• Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

• Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

• Hablar de ser una carga para otras personas

• Aumentar el uso del alcohol o las drogas

• Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

• Dormir muy poco o demasiado

• Aislarse o sentirse aislado

• Exhibir ira o hablar de vengarse

• Exhibir extremos de temperamento

La Alcaldía de Cartagena ha realizado campañas de atención en salud mental, como “Yo te escucho, por tu salud mental y la vida”.

También recordó un grupo de números telefónicos a los que pueden acudir los cartageneros o turistas para recibir acompañamiento:

📞 CRUED: 125

📞Famisanar: 6076829528- 3153429705

📞Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales: 01- 8000-111322

📞Unidad Prestadora de Salud- Policía: 018000910588- 3183303492

📞Armada HONAC: 018000111456

📞Magisterio: 6053090666