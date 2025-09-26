Suscribirse

Vehículos

Restricción nocturna de motos: en esta ciudad estudian medida por alto número de accidentes de tránsito

Las autoridades no descartaron la acción y señalaron que analizan diferentes opciones para frenar los siniestros viales.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

26 de septiembre de 2025, 1:09 p. m.
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022. | Foto: Guillermo Torres /Semana

La moto sigue siendo el vehículo más vendido en Colombia debido a su precio y a la facilidad con la que se puede adquirir; de igual forma, la posibilidad de ser utilizado como medio de transporte o para generar ingresos ha hecho que en los últimos años las ventas se hayan disparado.

No en vano, los motociclistas también son uno de los grupos que más accidentes de tránsito protagonizan, presentando una alta taza de mortalidad, lo cual ha llevado a las autoridades a analizar medidas de prevención para disminuir la siniestralidad.

Justamente, en Ibagué, capital del Tolima, las autoridades estudian diferentes medidas para frenar los accidentes donde los motociclistas son protagonistas y que han dejado 53 personas muertas este año.

Contexto: Taxistas, atentos a movida que se viene: Gobierno anunció jugada que pondrá a pensar a más de uno
Esta es la moto que resultó involucrada en el terrible accidente de tránsito.
La siniestralidad en Ibagué ha venido en aumento por cuenta del mal comportamiento de algunos motociclistas. | Foto: Foto: Valle Comunica

¿Prohibirán las motos en horario nocturno?

Ante esta situación, el secretario de Movilidad de la capital musical de Colombia, Ricardo Fabián Rodríguez, dejó claro que las autoridades locales vienen adelantando acciones que les han permitido identificar que la mayoría de accidentes de los motociclistas se está presentando en la noche y la madrugada.

De igual forma, indicó que es común que en estos siniestros existan otros factores como el consumo de licor y otras sustancias, lo cual termina por afectar las capacidades de los motociclistas a la hora de conducir.

“El horario en el que habitualmente se presentan estos hechos es entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, asociado a conductas tales como consumo de licor y de sustancias”, dijo Rodríguez.

Ante la posibilidad de prohibir la circulación de motocicletas durante la noche en Ibagué ante el alto número de incidentes, el funcionario no descartó prohibir la circulación de motocicletas en ciertas zonas y horarios y dejó claro que se encuentra analizando esa y otras posibilidades con el fin de mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Contexto: Tatequieto a policías de tránsito: moteros y conductores aplauden decisión de MinTransporte contra práctica que los agobia
Accidente de moto
Las autoridades en Ibagué identificaron que la mayoría de accidentes de motociclistas ocurren durante la noche y la madrugada. | Foto: @ClickTvSm

“Se están analizando todo tipo de circunstancias. Lo que deben tener claro los ciudadanos es que las medidas que salgan por parte de la administración municipal propenderán por la vida de todos los ibaguereños”, dijo el secretario de Movilidad.

Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad medidas a motociclistas

Cabe señalar que en Ibagué se han venido instalando diferentes puntos de control para verificar que los motociclistas y conductores que transitan por la ciudad cuenten con la documentación necesaria y reglamentaria; de igual forma, para analizar el estado de los pilotos a la hora de salir a las vías.

“Una problemática que afecta a todo el país y es el aumento de la accidentalidad, específicamente cuando el actor vial que se ve involucrado es una motocicleta, decirle a todos los ibaguereños que desde la administración municipal hemos trabajado para reducir estas cifras. (…) Continuamos con nuestras campañas con los actores viales con el objetivo de tener un impacto directo y sensibilización para que por ejemplo los motociclistas no se conviertan en la nueva víctima”, agregó el funcionario.

Contexto: Nuevas cámaras de fotomultas: popular destino tendrá más dispositivos para controlar exceso velocidad y otras infracciones
Principios para evitar accidentes en motos.
Las autoridades vienen tomando acciones para prevenir los accidentes de motos. | Foto: Getty Images

Habrá que esperar el resultado de los análisis de las autoridades para conocer las decisiones que tomen para diminuir la accidentalidad de los motociclistas, mientras que se siguen registrando acciones encaminadas a controlar la mezcla de alcohol y gasolina que ha incrementado el número de accidentes de tránsito durante la noche en la capital tolimense.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinSalud rechaza concertación sobre reforma a la salud: “Mucho cuidado con la ponencia alternativa”

2. Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

3. Paola Turbay dejó mensaje a su esposo en medio de fecha importante: “Cero y van 33″

4. Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

5. Nacional vs. Millonarios: hora exacta y canal para ver en vivo el clásico por Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

moterosmotociclistasMotosMotorIbagué

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.