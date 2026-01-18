Rota el pico y placa en Bogotá este lunes 19 de enero: así operará la restricción en la capital

La medida de pico y placa continúa operando durante enero de 2026 de manera habitual: de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.

Los carros ganadores del ‘Women’s Worldwide Car of the Year’, el único galardón entregado por mujeres: se venden en Colombia

La medida rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

Pico y placa en Bogotá para la semana del 19 al 23 de enero

Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa en Bogotá para la semana del 26 al 30 de enero

Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos e inmovilización de sus vehículos.

La multa por incumplir el pico y placa es de 604.100 pesos colombianos. Además, el vehículo será inmovilizado, por lo que el propietario tendrá que hacerse cargo del pago de la grúa y el costo del parqueadero.

¿Se puede prender un carro híbrido o eléctrico empujado? Esto es lo que no debe hacer para evitar dañar el vehículo

La multa por incumplir el pico y placa es de 604.100 pesos colombianos Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos de la restricción que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.