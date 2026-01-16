Vehhículos

Los carros ganadores del 'Women's Worldwide Car of the Year', el único galardón entregado por mujeres: se venden en Colombia

Este premio busca darle voz a las mujeres que hacen parte del periodismo automotor y visibilizar el poder de decisión que tienen a la hora de elegir un vehículo.

16 de enero de 2026
Este premio no busca el mejor carro para las mujeres, pues la organización señala que los vehículos no tienen género.
Foto: Getty Images

El Women’s Worldwide Car of the Year eligió los mejores carros de 2025 en diferentes categorías; este es el único grupo de premios automovilísticos del mundo compuesto exclusivamente por mujeres periodistas del sector motor.

Ciclistas, a pagar por afanados: agentes de tránsito los multarán por práctica que parece inofensiva
La marca coreana presentó el más reciente modelo de la Santa Fe. Es híbrida.
Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Este premio único busca reconocer los mejores autos del año y dar voz a las mujeres en el mundo del automóvil. Los criterios de votación se basan en los mismos principios que guían a cualquier conductor al elegir un auto.

El jurado no selecciona un “auto para mujeres” porque los autos no tienen género. Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción, las prestaciones y el impacto ambiental, entre otros, se tienen en cuenta al emitir los votos.

“Pero más allá de elegir los mejores coches del año, el objetivo de este galardón es dar visibilidad a las mujeres en el mundo del automóvil y contribuir a que la voz de las mujeres se escuche en todos los continentes porque la movilidad para una mujer significa acceder a muchas posibilidades personales y profesionales", indica la organización en su página web.

Es calve señala que el Carro Mundial del Año para Mujeres está presente en los cinco continentes y tiene una audiencia total de más de 500 millones de personas y su importancia es clave, pues le permite a la industria automotriz mundial comprender el poder y la influencia de las mujeres en la decisión de compra de automóviles.

El carro eléctrico Mini tendrá un precio en Colombia de $163'900.000
Foto: Autogermana

Cómo se seleccionan a los ganadores

Según la organización, los vehículos deben ser modelos nuevos y no pueden obedecer a una actualización y tuvieron que haberse lanzado en al menos dos continentes durante 2024.

Durante la primera ronda el jurado solo puede votar por los modelos que hayan conducido. Cada jurado otorgará 15 puntos a los tres autos de cada categoría. En esta parte de la votación no es necesario utilizar todos los puntos disponibles. Los vehículos más votados serán los ganadores de cada categoría y pasarán a la siguiente y última ronda.

Ya en la segunda instancia, la lista de finalistas está compuesta por el ganador de cada categoría. Para determinar al Ganador Supremo, el jurado contará con un máximo de cinco votos, que podrán distribuirse entre un máximo de tres vehículos.

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.
Foto: Getty Images

Ganadores del Women’s Worldwide Car of the Year

  • GANADOR SUPREMO: Hyundai Santa Fe.
  • Modelo Urbano: Mini Cooper.
  • SUV Compacto: Kia EV3.
  • Auto Grande: Audi A6 e-tron.
  • SUV Grande: Hyundai Santa Fe.
  • 4×4 y Pick-up: Toyota Land Cruiser.
  • Auto de Alto Rendimiento: Porsche Panamera.
  • Premio a la Mejor Tecnología: BYD.
  • Premio Sandy Myhre: Volvo.

