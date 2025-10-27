Suscribirse

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali: así cambia la restricción para este martes, 28 de octubre

La medida aplica para todos los vehículos particulares que circulen o ingresen a la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

27 de octubre de 2025, 4:51 p. m.
Rotación Pico y Placa.
El pico y placa aplica para todos los vehículos particulares que circules o ingresen a Cali. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Cali mantendrá este martes, 28 de octubre de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Contexto: La increíble tarifa de energía que pagó un hombre luego de 12 meses de haber comprado un carro eléctrico
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes 28 de octubre no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 5 y 6, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

Contexto: Cuál es la mejor opción: ¿un vehículo 4x2 o uno 4x4? Características que le pueden ayudar a elegir el indicado
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Divulgan foto en la que un asesor corta las uñas de los pies de un político y causa polémica

2. Ejército tendrá que incluir la categoría “no binario” en trámite para la libreta militar

3. Estados Unidos desarrolla el arma más letal de la historia: podría cambiar su poder militar

4. Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

5. Las nuevas normas de deportación que todo migrante debe conocer en Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.