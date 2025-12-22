Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

La medida aplica para todos los vehículos particulares que circulen o ingresen a la capital vallecaucana.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de diciembre de 2025, 5:31 p. m.
Operativos de control para verificar el pico y placa en Cali.
Operativos de control para verificar el pico y placa en Cali. Foto: Raúl Palacios

Cali mantendrá este martes, 23 de diciembre, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes, 23 de diciembre, no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 5 y 6, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

Vehículos

BYD vuelve a sorprender: esta es la nueva forma como permitirá la recarga de sus carros eléctricos; dueños podrían ganar dinero

Vehículos

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Vehículos

La alarmante reacción de los autos autónomos durante el apagón en San Francisco; Tesla sacó ventaja de la emergencia

Vehículos

Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

Vehículos

¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

Vehículos

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes 22 de diciembre: recicladores continúan con movilización y avanzan por la calle 72

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este viernes, 19 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este jueves 18 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali para este martes, 15 de diciembre: revise y evite multas e inmovilizaciones

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

Mas de Vehículos

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

BYD vuelve a sorprender: esta es la nueva forma como permitirá la recarga de sus carros eléctricos; dueños podrían ganar dinero

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Incremento del diésel

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Los carros autónomos contribuyeron al caos vivido durante el apagón en San Francisco, Estados Unidos.

La alarmante reacción de los autos autónomos durante el apagón en San Francisco; Tesla sacó ventaja de la emergencia

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

La buena noticia cobija a los conductores que buscan tiempo para poder retirar sus vehículos e los patios.

¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos.

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Transmilenio

Movilidad en Bogotá para este lunes 22 de diciembre: recicladores continúan con movilización y avanzan por la calle 72

Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito.

No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

Nissan presentó los autos que tendrá en el salón del automóvil de tokio

Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

Noticias Destacadas