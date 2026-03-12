Pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este viernes, 13 de marzo: consulte la novedad para evitar multas

La restricción aplica para vehículos que ingresen a la ciudad y para los que habitualmente transitan por ella.

Redacción Vehículos
12 de marzo de 2026, 1:52 p. m.
Operativos de control sobre el pico y placa en Cali.
Operativos de control sobre el pico y placa en Cali. Foto: Raúl Palacios

La Secretaría de Movilidad Distrital recordó a la ciudadanía la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ que se mantiene vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 30 de junio.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

De acuerdo con las autoridades, la medida mantendrá su horario habitual de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Según lo estipulado, para este viernes, 13 de marzo de 2026, los vehículos que tendrán restricción son aquellos con que finalicen en 9 y 0 en la placa.

Vehículos exentos

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
Las autoridades de Tránsito en Cali realizan controles. Foto: Bernardo Peña / El País

Recomendaciones

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.