Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este viernes, 6 de febrero: estos son los carros con restricción

Las autoridades mantendrán puntos de control para verificar el cumplimiento de la medida.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 6:56 p. m.
Pico y placa en Cali.
Pico y placa en Cali. Foto: El País

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este viernes, 6 de febrero de 2026.

Toyota sigue apostándole a los vehículos híbridos: se puso meta de producción bastante ambiciosa para 2028
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este jueves 6 de febrero no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.

Vehículos

Volkswagen le puso ‘alas’ a su próximo lanzamiento: presentó Tukan, pick-up diseñada para Sudamérica

Vehículos

Carros más seguros: así cambiarán los protocolos en las evaluaciones hechas por Euro NCAP; premiarán tecnología y prevención

Vehículos

Día sin carro y moto en Bogotá: estos son los tramos de ciclorruta que fueron habilitados para la jornada de este jueves 5 de febrero

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Vehículos

Tarifas en aplicaciones de transporte se dispararon en Día sin Carro y sin Moto, ¿de cuánto fue el aumento?

Vehículos

Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín para este viernes, 6 de febrero: así funcionará la rotación

Vehículos

Curso y licencia de conducción gratis para mujeres: estos son los requisitos para acceder al beneficio

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 4 de febrero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este martes, 3 de febrero; revise y evite comparendos

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 30 de enero; revise y evite comparendos

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control por pico y placa en Cali Foto: Raúl Palacios

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Más de Vehículos

Pico y placa en Cali. Foto por Jorge Orozco - El País

Rota pico y placa en Cali para este viernes, 6 de febrero: estos son los carros con restricción

Volkswagen Tukan hace parte de la estrategia de la marca para Sudamerica.

Volkswagen le puso ‘alas’ a su próximo lanzamiento: presentó Tukan, pick-up diseñada para Sudamérica

Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.

Carros más seguros: así cambiarán los protocolos en las evaluaciones hechas por Euro NCAP; premiarán tecnología y prevención

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Día sin carro y moto en Bogotá: estos son los tramos de ciclorruta que fueron habilitados para la jornada de este jueves 5 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

Tarifas en aplicaciones de transporte se dispararon en Día sin Carro y sin Moto, ¿de cuánto fue el aumento?

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín para este viernes, 6 de febrero: así funcionará la rotación

Licencia de conducir para adolescentes

Curso y licencia de conducción gratis para mujeres: estos son los requisitos para acceder al beneficio

Estas aplicaciones deben usarse con responsabilidad.

Uber confirma que sus robotaxis estarán disponibles fuera de Estados Unidos: estos son las ciudades donde comenzarán a operar

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina

Esta es la multa por conducir durante este jueves 5 de febrero en el Día sin Carro y Moto en Bogotá

Noticias Destacadas