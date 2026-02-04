Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 5 de febrero; evite multas

Conozca cómo funcionará la restricción en la capital de Antioquia para esta nueva jornada.

Redacción Vehículos
4 de febrero de 2026, 7:41 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La medida de pico y placa en Medellín busca principalmente optimizar la movilidad urbana y reducir los problemas de congestión que se presentan con frecuencia en las vías más transitadas de la ciudad.

Esta restricción permite que los conductores ahorren tiempo en medio del tráfico, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación ambiental y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Otro de los propósitos de esta estrategia es fomentar el uso del transporte público, lo que no solo descongestiona las calles, sino que también ayuda a generar recursos destinados a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar diversos servicios en la capital antioqueña.

Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

El sistema funciona a través de horarios y días específicos, en los cuales ciertos vehículos tienen restringido su tránsito por determinadas zonas, aunque existen corredores viales exentos en los que la norma no aplica.

La restricción se organiza según la numeración de la placa: en el caso de las motocicletas, se tiene en cuenta el primer dígito, mientras que para los automóviles particulares, se considera el último número.

Para este jueves, 5 de febrero, y teniendo en cuenta los cambios realizados para este primer semestre del 2026, la medida funcionará de la siguiente manera:

  • Carros particulares: No pueden circular las placas terminadas en 5 y 9.
  • Motocicletas: La restricción aplica para aquellas cuyo primer número sea 5 o 9.
Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026.
Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

El horario establecido para los vehículos particulares es de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., según confirmó la Secretaría de Movilidad.

Es importante precisar que existen algunos vehículos exceptuados, como los eléctricos, híbridos o los que usan gas natural, siempre que cuenten con su matrícula actualizada. La norma tampoco aplica para los automotores de emergencias, salud, transporte de alimentos, medios de comunicación y los destinados a seguridad y orden público.

Además, el pico y placa no restringe la circulación en todas las vías, ya que existen algunas excepciones, dentro de las que se encuentran avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Adicionalmente, tampoco funcionará en la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur. De igual manera, los corregimientos están exentos.

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026.
Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

El incumplimiento de la medida puede generar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo. Para el año 2026, la multa establecida es de $875.452.

Por ello, se recomienda que los ciudadanos verifiquen con antelación los días y horarios de la restricción para evitar multas y contribuir a una movilidad más ordenada en la ciudad. Para información actualizada sobre el pico y placa en Medellín, es aconsejable consultar los canales oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

