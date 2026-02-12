Toyota anunció la expansión de su línea de vehículos eléctricos de batería (VEB) en Norteamérica, como parte de su estrategia multidisciplinaria para lograr una sociedad neutra en carbono.

La nueva Toyota Highlander podría comenzar ventas en Norteamérica en 2027. Foto: Toyota

Como parte de este movimiento, la compañía estrenó un nuevo modelo VEB del SUV Highlander de tres filas, presentación que se hizo en en Ojai, California, y del cual se espera que las ventas en Norteamérica comiencen a finales de 2026.

Al desarrollar sistemas de propulsión para lograr la neutralidad de carbono, Toyota está implementando diversas soluciones de movilidad bajo su enfoque multidireccional, ofreciendo opciones de vehículos electrificados adaptadas a las necesidades de los clientes en cada país y región del mundo.

Para impulsar su enfoque multimodal en el mercado norteamericano, Toyota añadirá un modelo BEV como opción clave para el Highlander. La producción se realizará en Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK), y será el cuarto modelo de su línea BEV, tras el bZ (bZ4X), el Toyota C-HR y el bZ Woodland.

El Highlander se ha ganado un gran apoyo familiar como SUV de tres filas de asientos, capaz de manejar cualquier terreno, desde la conducción urbana hasta terrenos mucho más agrestes y demandantes, gracias a su espacioso interior y su excelente rendimiento todoterreno.

Desde el lanzamiento de la primera generación en Estados Unidos en 2001, las ventas acumuladas han superado los 3,6 millones de unidades. Con la incorporación de este modelo BEV, Toyota busca seguir evolucionando el Highlander en su búsqueda de una sociedad neutra en carbono.

Vendrá con diferentes opciones de batería para satisfacer diferentes públicos. Foto: Toyota

La gama de baterías de iones de litio incluye una especificación de capacidad de 76,96 kWh diseñada para conducción urbana, y una especificación de capacidad de 95,82 kWh diseñada para mejorar la autonomía para viajes de larga distancia y actividades al aire libre.

Junto con los modelos de tracción delantera (FWD) y tracción total (AWD), hay una amplia gama de opciones disponibles para los clientes.

Además de incorporar una batería de alta capacidad y mejorar la eficiencia del eAxle, la especificación de 95,82 kWh tiene un rango de crucero objetivo de desarrollo de hasta 320 millas (AWD).

Tendrá tres filas de asientos y ofrecerá diferentes configuraciones. Foto: Toyota

En el futuro, Toyota seguirá satisfaciendo las necesidades de los clientes en cada región y contribuirá a la neutralidad de carbono mediante el desarrollo de una variedad de opciones, incluidos HEV, PHEV y FCEV, mientras se esfuerza por fabricar automóviles cada vez mejores.