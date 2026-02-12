Vehículos

Toyota presentó la evolución eléctrica de uno de sus vehículos más populares en Estados Unidos

La nueva SUV Highlander será eléctrica y ofrecerá versiones con tracción en las cuatro ruedas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

12 de febrero de 2026, 1:22 p. m.
Se trata de la nueva SUV Highlander .
Se trata de la nueva SUV Highlander . Foto: NurPhoto via Getty Images

Toyota anunció la expansión de su línea de vehículos eléctricos de batería (VEB) en Norteamérica, como parte de su estrategia multidisciplinaria para lograr una sociedad neutra en carbono.

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad
La nueva Toyota Highlander podría comenzar ventas en Norteamérica en 2027.
La nueva Toyota Highlander podría comenzar ventas en Norteamérica en 2027. Foto: Toyota

Como parte de este movimiento, la compañía estrenó un nuevo modelo VEB del SUV Highlander de tres filas, presentación que se hizo en en Ojai, California, y del cual se espera que las ventas en Norteamérica comiencen a finales de 2026.

Al desarrollar sistemas de propulsión para lograr la neutralidad de carbono, Toyota está implementando diversas soluciones de movilidad bajo su enfoque multidireccional, ofreciendo opciones de vehículos electrificados adaptadas a las necesidades de los clientes en cada país y región del mundo.

Para impulsar su enfoque multimodal en el mercado norteamericano, Toyota añadirá un modelo BEV como opción clave para el Highlander. La producción se realizará en Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK), y será el cuarto modelo de su línea BEV, tras el bZ (bZ4X), el Toyota C-HR y el bZ Woodland.

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 13 de febrero: revise y evite comparendos

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Vehículos

Ambulancias, vehículos de rescate y de entregas urbanas se verían afectados por “nuevas barreras”; Andemos prende las alarmas

Vehículos

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad

Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Vehículos

¿Qué tan confiable es comprar carro usado a través de plataformas digitales?

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Vehículos

Presidente de Toyota vuelve a cargar contra los carros eléctricos mientras defiende a los híbridos

Vehículos

Toyota sigue apostándole a los vehículos híbridos: se puso meta de producción bastante ambiciosa para 2028

Vehículos

Camioneta de Toyota se llevó el premio Truck of Texas; la firma japonesa reina en estos galardones

El Highlander se ha ganado un gran apoyo familiar como SUV de tres filas de asientos, capaz de manejar cualquier terreno, desde la conducción urbana hasta terrenos mucho más agrestes y demandantes, gracias a su espacioso interior y su excelente rendimiento todoterreno.

Desde el lanzamiento de la primera generación en Estados Unidos en 2001, las ventas acumuladas han superado los 3,6 millones de unidades. Con la incorporación de este modelo BEV, Toyota busca seguir evolucionando el Highlander en su búsqueda de una sociedad neutra en carbono.

La nueva Toyota Highlander podría comenzar ventas en Norteamérica en 2027.
Vendrá con diferentes opciones de batería para satisfacer diferentes públicos. Foto: Toyota

La gama de baterías de iones de litio incluye una especificación de capacidad de 76,96 kWh diseñada para conducción urbana, y una especificación de capacidad de 95,82 kWh diseñada para mejorar la autonomía para viajes de larga distancia y actividades al aire libre.

Junto con los modelos de tracción delantera (FWD) y tracción total (AWD), hay una amplia gama de opciones disponibles para los clientes.

Además de incorporar una batería de alta capacidad y mejorar la eficiencia del eAxle, la especificación de 95,82 kWh tiene un rango de crucero objetivo de desarrollo de hasta 320 millas (AWD).

Ferrari Luce sorprendió con detalles de diseño y tecnología: regresan los botones y hay muchos detalles de los viejos bólidos
La nueva Toyota Highlander podría comenzar ventas en Norteamérica en 2027.
Tendrá tres filas de asientos y ofrecerá diferentes configuraciones. Foto: Toyota

En el futuro, Toyota seguirá satisfaciendo las necesidades de los clientes en cada región y contribuirá a la neutralidad de carbono mediante el desarrollo de una variedad de opciones, incluidos HEV, PHEV y FCEV, mientras se esfuerza por fabricar automóviles cada vez mejores.

Más de Vehículos

Rotación Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 13 de febrero: revise y evite comparendos

Logo de Toyota

Toyota presentó la evolución eléctrica de uno de sus vehículos más populares en Estados Unidos

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Alcaldía de Cali refuerza el control sobre ambulancias con código QR de seguimiento. Foto Jorge Orozco

Ambulancias, vehículos de rescate y de entregas urbanas se verían afectados por “nuevas barreras”; Andemos prende las alarmas

La revisión técnico-mecánica sorprenderá a muchos que no habían contemplado que a partir de 2026 ya deben presentarla.

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Los compradores de carros usados deben verificar el vehículo con cuidado para detectar que el kilometraje no sea alterado

¿Qué tan confiable es comprar carro usado a través de plataformas digitales?

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

La Alcaldía de Bogotá prepara una medida para mejorar la seguridad y tener un mayor control sobre los vehículos que circulan por la capital.

Bogotanos padecerán dos nuevos cierres: atentos a rutas y desvíos que se prolongarán hasta por un año

La marca se encuentra en una encrucijada.

Suramérica da la mano a Mercedes-Benz; panorama contrasta con lo que sucede en China

Noticias Destacadas