¿Ya sabe si puede circular? Revise el pico y placa de Medellín para este 31 de octubre, día de Halloween

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más destacadas de Colombia, un título que también trae consigo un alto volumen de tráfico y los consecuentes problemas de movilidad que afectan diariamente a sus habitantes.

Con el propósito de mitigar estos inconvenientes, la capital antioqueña mantiene desde hace varios años el sistema de pico y placa, una estrategia que busca reducir los niveles de congestión en las principales vías y garantizar una circulación más fluida durante las jornadas laborales.

Controles de pico y placa en Medellín. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Esta regulación no solo contribuye a mejorar la movilidad urbana, sino que también promueve el uso del transporte público, ayudando a disminuir la contaminación ambiental y aportando beneficios económicos tanto para la ciudad como para sus ciudadanos.

La Secretaría de Movilidad de Medellín, entidad adscrita a la Alcaldía, es la encargada de definir los horarios, condiciones y modalidades del pico y placa, las cuales varían según el tipo de vehículo y el número de la placa.

En el caso de las motocicletas, la medida se aplica de acuerdo con el primer dígito de la matrícula; mientras que para los vehículos particulares, se toma en cuenta el último número. La rotación se realiza diariamente, de manera que todos los propietarios estén sujetos a la restricción al menos una vez por semana.

Para este viernes 31 de octubre, la Secretaría de Movilidad informó que el pico y placa regirá así:

Carros particulares : placas terminadas en 3 y 4.

: placas terminadas en 3 y 4. Motocicletas : placas que inicien con 3 y 4.

: placas que inicien con 3 y 4. Taxis: placas finalizadas en 1.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Alcaldía de Medellín

Los horarios establecidos son los siguientes:

Vehículos particulares: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Taxis: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

No obstante, existen algunos corredores viales donde la restricción no aplica, como la avenida Regional, avenida Las Palmas, la vía al Occidente, y las conexiones entre la avenida 33 y la calle 10. Asimismo, los corregimientos del municipio están exentos de la medida.