Suscribirse

Vehículos

¿Ya sabe si puede circular? Revise el pico y placa de Medellín para este 31 de octubre, día de Halloween

Conozca cómo estará funcionando la medida para este viernes y en medio de la celebración del día de brujas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Vehículos
30 de octubre de 2025, 2:19 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más destacadas de Colombia, un título que también trae consigo un alto volumen de tráfico y los consecuentes problemas de movilidad que afectan diariamente a sus habitantes.

Con el propósito de mitigar estos inconvenientes, la capital antioqueña mantiene desde hace varios años el sistema de pico y placa, una estrategia que busca reducir los niveles de congestión en las principales vías y garantizar una circulación más fluida durante las jornadas laborales.

Controles de pico y placa en Medellín.
Controles de pico y placa en Medellín. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Esta regulación no solo contribuye a mejorar la movilidad urbana, sino que también promueve el uso del transporte público, ayudando a disminuir la contaminación ambiental y aportando beneficios económicos tanto para la ciudad como para sus ciudadanos.

La Secretaría de Movilidad de Medellín, entidad adscrita a la Alcaldía, es la encargada de definir los horarios, condiciones y modalidades del pico y placa, las cuales varían según el tipo de vehículo y el número de la placa.

Contexto: 🔴 EN VIVO| Movilidad en Bogotá: servicio en TransMilenio sigue sin operar en varias estaciones por protestas de motociclistas

En el caso de las motocicletas, la medida se aplica de acuerdo con el primer dígito de la matrícula; mientras que para los vehículos particulares, se toma en cuenta el último número. La rotación se realiza diariamente, de manera que todos los propietarios estén sujetos a la restricción al menos una vez por semana.

Para este viernes 31 de octubre, la Secretaría de Movilidad informó que el pico y placa regirá así:

  • Carros particulares: placas terminadas en 3 y 4.
  • Motocicletas: placas que inicien con 3 y 4.
  • Taxis: placas finalizadas en 1.
Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Alcaldía de Medellín

Los horarios establecidos son los siguientes:

  • Vehículos particulares: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Taxis: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Contexto: ¿Tiene multas de tránsito en Bogotá? Esta es la forma en la que puede ponerse al día con importante descuento

No obstante, existen algunos corredores viales donde la restricción no aplica, como la avenida Regional, avenida Las Palmas, la vía al Occidente, y las conexiones entre la avenida 33 y la calle 10. Asimismo, los corregimientos del municipio están exentos de la medida.

Las autoridades de tránsito advierten que incumplir la norma puede generar una multa de $711.750 y la inmovilización del vehículo. Por ello, se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre posibles cambios o actualizaciones del pico y placa a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

2. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

3. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

4. No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

5. Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaPico y placa en Medellín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.