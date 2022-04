Aceite de argán: estos son sus beneficios para la piel y el cabello

El aceite de argán es conocido también como el oro líquido. Se produce a partir de las semillas contenidas en el fruto del árbol que lleva su mismo nombre.

Es un producto rico en vitaminas A y E y contiene una importante cantidad de antioxidantes. Estos ingredientes lo hacen especialmente beneficioso para el cabello y para la piel, debido a que tiene propiedades hidratantes. Esta es una de las principales razones por las cuales cada vez se usa más en la cosmética.

Información del portal Mejor con Salud indica que es un aceite ideal para prevenir el envejecimiento prematuro, disminuir los signos de la edad y mantener la piel hidratada, entre otros. Se trata de un tipo de producto que no es muy común debido a que el árbol que lo produce solo crece en Marruecos y puede tardar entre 30 y 50 años para producir el fruto.

Aún así, desde hace cientos de años, las personas que viven cerca de la región en que se cultiva el argán han aprovechado este aceite para diferentes fines medicinales y, en especial, para incluir en sus rutinas de belleza.

Es un aliado de la piel. El mencionado sitio web indica que este producto le ayuda a dar lozanía a la piel, ya que reduce las células muertas y protege contra los daños causados por los rayos ultravioleta del sol. Una de sus virtudes es que contiene vitamina E, que es esencial para mantener la elasticidad y el colágeno de la piel. Además, posee fitoesteroles que ayudan a tratar el acné. Otra de las bondades que se le atribuye es que reduce las cicatrices.

Por su parte, un artículo publicado en el portal Cuidate Plus, indica que este producto no genera comedones, que es la protuberancia primaria del acné, por lo que es apto para pieles grasas con tendencia acnéica, ya que no engrasa y penetra fácilmente en la piel.

Otro de los beneficios que se le atribuyen para el cuidado de la piel es que es cicatrizante, por lo que es recomendable para apoyar en procesos de quemaduras y heridas, así como para la prevención y disminución de estrías. También es adecuado para calmar irritaciones cutáneas, gracias a que es antiséptico y antifúngico.

Si se trata de hidratar la piel, el aceite de argán también hace lo propio humectándola de manera natural. Para obtener buenos resultados se recomienda aplicar después de la ducha.

Adicionalmente, cuando las personas sufren de resequedad en las manos, con piel que tiende a agrietarse y las cutículas lucen deterioradas, este producto puede ayudar a mejorar esa condición.

Cuidado del cabello

Por otro lado, la vitamina E sumada a los ácidos grasos esenciales hacen que este aceite sea un gran aliado para cuidar el cabello y mantenerlo saludable.

Aplicar aceite de argán en el cabello ayuda a mantenerlo hidratado. - Foto: Getty Images

Sus propiedades permiten hidratarlo, reducir la sequedad y otorgarle brillo. Para ello solo se requiere frotar un poco de aceite en el cabello y el cuero cabelludo con masajes suaves. Se deja actuar durante una hora y se enjuaga.

En el caso del cabello rizado, por ejemplo, que suele ser muy difícil de peinar y tiende a molestar con el frizz, la aplicación de este aceite facilita su manejo.

Si el pelo está maltratado y con puntas abiertas, se puede aplicar un poco de este producto todos los días, lo que mejorará la condición de resequedad.

Por último, el cuero cabelludo también se puede beneficiar de sus propiedades. Cuando hay resequedad se tiende a sufrir de caspa, picazón e irritación. Para tratar esta molestia se debe aplicar un poco de aceite de argán, con masajes suaves, antes de acostarse y lavar al día siguiente.