Agua de apio para aliviar el colon irritable y mejorar la flora intestinal: así se prepara

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el síndrome del intestino irritable (SII) es una afección que aqueja el intestino grueso, provocando estreñimiento o diarrea, en algunas personas.

La hinchazón, el color blancuzco de las heces, son dos de los síntomas que más se destacan en esta afección, siendo la causa principal el consumo de cierto tipo de alimentos que ocasionan un tránsito intestinal más lento. Es entonces que el colon irritable lo experimentan generalmente las mujeres, sin que los hombres estén exentos a padecerlo.

Cabe mencionar que la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), afirma que hay una relación entre el cerebro y el intestino considerando que problemas como la ansiedad, y la depresión son factores que inciden en el desarrollo del SII.

Ansiedad: MedlinePlus describe la ansiedad como “un sentimiento de miedo” en el que se ven relacionados la inquietud y el temor. En algunas ocasiones es la respuesta del estrés como estímulo para enfrentar situaciones; sin embargo, para algunas personas el miedo que experimentan es agobiante y abrumador, catalogado como un trastorno.

Depresión: de acuerdo con la entidad, es un “trastorno del estado anímico” en los que sentimientos como la ira o la frustración pueden influir en el diario vivir de una persona, es decir, afectarla negativamente.

Los síntomas que describe el portal son: irritabilidad, cansancio, dificultad para concentrarse, pensamientos y sentimientos de desesperanza, y quizá, abandono. Es importante señalar y detenerse a observar los pensamientos repetitivos de muerte que puede tener una persona.

Los tipos de colon irritable

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, precisa MedlinePlus. Cabe aclarar que el colon es “la parte más larga del intestino grueso”, explica el Instituto Nacional de Cáncer.

El colon irritable se debe tratar con una dieta adecuada - Foto: Getty

Por lo tanto, el NIDDK define el SII como “un trastorno gastrointestinal funcional” que tiene tres tipos:

Síndrome del intestino irritable con estreñimiento: en esta afección la mayoría de las heces son “duras o grumosas”, siendo otras más líquidas.

Síndrome del intestino irritable mixto: hay una combinación proporcional de las heces líquidas y grumosas.

Síndrome del intestino irritable con diarrea: a diferencia de la anterior, la mayoría de las heces son más líquidas que grumosas.

También -los NIH- explican que la flora intestinal son bacterias del tracto gastrointestinal que reciben el nombre de flora intestinal o microbiota actuando sobre funciones digestivas, nerviosas y circulatorias del cuerpo.

Apio y colon irritable

El apio tiene un efecto hepatoprotector, asegura Tua Saúde, que participa en la reducción de “los marcadores de hepatotoxicidad”, que según el sitio web, son enzimas hepáticas.

Además, sus efectos antiinflamatorios colaboran en el tratamiento de gota, una enfermedad que se deriva de la artritis, que se entiende como la inflamación de las articulaciones, siendo la reumatoide y la artrosis las más comunes.

El apio aporta al organismo vitaminas A, B1, B2, B6, C, calcio, potasio y magnesio. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

También reduce los niveles de azúcar en la sangre, previniendo, tal vez, del desarrollo de diabetes, una enfermedad que se debe a la no producción de insulina por parte del páncreas y/o la resistencia de las células a ella.

Sus propiedades antioxidantes favorecen al organismo disminuyendo las probabilidades de desarrollar enfermedades como el cáncer; el colesterol LDL, gracias a sus compuestos antioxidantes -precisa el sitio web- evitando que se desarrollen enfermedades como la aterosclerosis.

¿Cómo contribuye en el tratamiento del colon irritable?

De antemano se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de un consumo regular. Sin embargo, el apio, al estar compuesto de fibras, contrarresta el estreñimiento, actuando como un antiespasmódico reduciendo los dolores estomacales, explica Tua Saúde.

Modo de preparación de agua de apio: