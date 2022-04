Agua de canela para adelgazar: así se puede preparar

La canela es una de las especias más comercializadas en el mundo, siendo producida en países como Sri Lanka, India, Seychelles, Brasil, Birmania e Indonesia, así como en islas del océano Pacífico.

A la canela se le puede sacar provecho de múltiples formas: la corteza tiene un leve sabor picante y dulce al mismo tiempo, la cual se usa en polvo o en trozos. Como especia o condimento, posee propiedades aromáticas, astringentes, estimulantes y carminativas, o sea, favorece el proceso de digestión.

Según la Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano, la canela en polvo es muy recurrente en las industrias de la belleza y las bebidas, ya sea para medicamentos, aromatizar dulces, polvos de curry o incienso. El aceite de su hoja se usa para fabricar perfumes, jabones, dentífricos, aceites para el cabello y cremas faciales.

A lo anterior se le suma que la canela contiene ácidos grasos saturados, vitamina C y selenio. Estos dos últimos explican el poder antioxidante relacionado con esta especia. Además, a la canela se le atribuyen propiedades carminativas frente a cólicos, gases y otros problemas de estómago.

También ha sido probada su acción antimicrobiana, por su alto contenido en fenol. Y por último, existen estudios preliminares que relacionan el consumo diario de un gramo de canela con una reducción en los niveles sanguíneos de colesterol, triglicéridos y azúcar.

Así mismo, el portal especializado Salud180 informó que el agua de canela contribuye a bajar de peso si se bebe varios días por la mañana pues, acelera el metabolismo y ayuda a eliminar la grasa acumulada del abdomen.

Para realizarla se necesita: agua natural, rajas de canela y limón

Preparación:

1. Llenar una olla con un litro de agua.

2. Cuando comience a hervir, agregar cuatro ramas de canela.

3. Dejar hervir durante 10 minutos más.

4. Pasado el tiempo, bajar del fuego y colar.

5. Consumir cuándo se enfríe.

Cabe resaltar que además del consumo de esta leche, según el portal especializado en salud Medline Plus, las personas que están buscando efectuar cambios en su cuerpo por salud o estética tienen que desarrollar hábitos alimenticios saludables. Por esto recomiendan mantener la cocina llena de frutas y verduras.

Uno de los primeros consejos que hace el mismo medio es mantener alimentos saludables cerca, es decir, un tazón de fruta en el comedor o algunas verduras picadas en la nevera, de esta forma será más fácil para las personas tener un snack beneficioso cuando se tenga hambre.

Por otro lado, señala la importancia de evitar la tentación, por lo que se debe evitar comprar en el mercado galletas y alimentos que tengan alto contenido calórico y de azúcares. En algunos casos, especialmente contando con la supervisión de un nutricionista, las personas pueden usar platos más pequeños al momento de servir las porciones; de esta forma lograrán evitar comer en abundancia.

Finalmente, es importante plantearse como reto no volver a recuperar el peso perdido, pues según el estudio Diógenes (Acrónimo de Dieta, Obesidad y Genes), publicado en 2010 en la New England Journal of Medicine, “las personas que siguieron una dieta con un ligero contenido proteico y con un índice glucémico bajo, fueron las únicas que no volvieron a aumentar de peso”, que es uno de las metas que deben proyectar las personas cuando inicia un proceso para bajar de peso.