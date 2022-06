Aguacate, ¿cómo consumirlo para aumentar el tamaño de los glúteos?

Los glúteos son unos de los músculos más grandes del cuerpo y están formados por el glúteo mayor, mediano y menor.

Por ello, para que los glúteos crezcan se deben tener varias recomendaciones, como realizar modificaciones en la alimentación y el ejercicio se debe realizar a diario con rutinas enfocadas en trabajar dicho grupo muscular.

Así las cosas, el portal Salud 180 señaló que la journal of the Internacional Society of Sports Nutriotion enumeró algunos alimentos que se pueden incluir en la dieta diaria y que ayudan al crecimiento de los glúteos. Uno es el aguacate, ya que tiene grasas monoinsaturadas y este tipo de grasas se considera saludable.

Además, la recomendación es comerlo a diario en las ensaladas, pues además de ayudar con el crecimiento de los glúteos, otorga vitaminas como A, C, E y B1, y minerales como el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc.

Asimismo, el mismo portal reveló que si se consume aguacate durante un mes se van a obtener varios beneficios, como: “Reduce el riesgo de padecer cáncer; fortalece el sistema inmune; ayuda a bajar de peso, ya que favorece la digestión y provoca una sensación de saciedad; es rico en ácido fólico, por lo que es recomendable durante el embarazo; previene el desgaste de las articulaciones”.

Adicional, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), un aguacate de peso medio 200 g aporta el 33 % de las ingestas recomendadas de vitamina B6 para un hombre de 20 a 39 años con actividad física moderada y un 38% en el caso de la mujer con las mismas características.

Información nutricional por 100 gramos de aguacate

Energía: 114 calorías

Proteínas: 1,1 g

Grasas Totales: 10,5 g

Grasas monoinsaturadas: 6,5 g

Grasas poliinsaturadas: 1,2 g

Ácido linoleico: 1,1 g

Grasas saturadas: 2,2 g

Carbohidratos: 2,3 g

Fibras: 3 g

Vitamina A: 5 mcg

Vitamina C: 3 mg

Vitamina E: 2,1 mg

Vitamina B1: 0,1 mg

Vitamina B2: 0,17 mg

Vitamina B3: 1,1 mg

Vitamina B6: 0,3 mg

Folatos: 11 mcg

Potasio: 330 mg

Fósforo: 36 mg

Calcio: 4 mg

Magnesio: 21 mg

Hierro: 0,3 mg

Por su parte, como se mencionó, para que los glúteos crezcan se deben realizar ejercicios enfocados en ese músculo y las recomendaciones de los expertos son: sentadillas, sentadillas sumo, sentadillas con salto, elevación pélvica, peso muerto, patada trasera y zancadas.

Sin embargo, no hay que excederse con el ejercicio, pues según el portal Panorama Web, las consecuencias son: “Riesgo de lesiones musculares y fatiga; falta de reposición de los depósitos de glucógeno y reducción de la producción de glóbulos rojos; incremento del ritmo cardíaco y la presión arterial; abandono del ejercicio por cansancio y esfuerzo acumulado”.

Por tal razón, lo ideal es seguir las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Además, los expertos recomiendan el descanso muscular de al menos 24 horas. Es decir, el lunes se puede ejercitar el tren superior y el martes no, por lo que dichos músculos están descansando; preferiblemente se deben entrenar los músculos del tren inferior y el miércoles se pueden volver a trabajar los músculos del tren superior.

De todos modos, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.