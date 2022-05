Vitamina B6: ¿para qué sirve y en qué alimentos encontrarla?

Un informe del portal de medicina Medline Plus reveló que la vitamina B6 es hidrosoluble, lo que quiere decir que se disuelve en agua y esto ocasiona que el cuerpo no la pueda almacenar.

“Las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la orina y aunque el cuerpo mantiene una pequeña reserva de vitaminas solubles en agua, es necesario tomarlas regularmente”, señaló el portal.

Según el informe, no es común que al cuerpo le falte esta vitamina y, de ser así, los síntomas que puede presentar son disfunción renal, enfermedad hepática o problemas de alcoholismo.

Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) señalaron en un estudio que la cantidad de vitamina B6 que se necesita por día depende de la edad que tenga cada persona.

¿Cuáles alimentos son fuente de vitamina B6?

La vitamina B6 se encuentra naturalmente presente en algunos alimentos y se agrega a otros. Para obtener las cantidades recomendadas de vitamina B6, hay que consumir comidas variadas como aves, pescado y vísceras, todas ricas en esta vitamina; papas y otros vegetales con almidón, que son la principal fuente de vitamina B6 para los estadounidenses, y frutas (que no sean cítricas), que también son una de las fuentes principales de vitamina B6.

Funciones

De acuerdo con el informe del medio Medline Plus, la vitamina B6 le ayuda al cuerpo a:

Producir anticuerpos, ya que estos son necesarios para combatir muchas enfermedades.

Mantener la función neurológica normal.

Descomponer proteínas. Cuanto mayor sea el consumo de proteínas, mayor será la cantidad de vitamina B6 que necesite.

Mantener el azúcar (glucosa) en la sangre en los rangos normales.

Producir hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno en los glóbulos rojos hasta los tejidos. Una deficiencia de vitamina B6 puede causar una forma de anemia.

Otras fuentes alimenticias

La vitamina B6 se encuentra en:

Atún y salmón

Banano

Legumbres (fríjoles secos)

Carne de res y de cerdo

Nueces

Carne de aves

Granos enteros y cereales fortificados

Garbanzos en lata

¿Qué tipos de suplementos dietéticos de vitamina B6 existen?

Los Institutos Nacionales de Salud señalan que “la vitamina B6 se incluye en los suplementos dietéticos, usualmente en su presentación de piridoxina. La mayoría de los suplementos minerales multivitamínicos contienen vitamina B6. También existen suplementos dietéticos que contienen solo vitamina B6, o vitamina B6 combinada con otras vitaminas del complejo B”.

¿Qué ocurre si no se consume suficiente vitamina B6?

Según el mismo informe de los NIH, las personas que no consumen suficiente vitamina B6 pueden presentar una variedad de síntomas, entre ellos, “anemia, erupciones con picazón, labios escamosos, grietas en las comisuras de los labios e inflamación de la lengua. Otros síntomas de bajo nivel de vitamina B6 incluyen depresión, confusión y debilitamiento del sistema inmunitario. Los bebés que no obtienen suficiente vitamina B6 pueden irritarse con facilidad o desarrollar una audición extremadamente sensible o volverse más propensos a sufrir convulsiones”.

Cabe resaltar que el consumo de altos niveles de vitamina B6, a través de suplementos dietéticos durante un año o más, puede dejar como resultado “graves daños al sistema nervioso, lo cual causa la pérdida de control de los movimientos corporales”. En general, estos síntomas desaparecen al dejar de tomar los suplementos. Otros síntomas que se evidencian si se consume en exceso esta vitamina incluyen “reacciones en la piel dolorosas y de aspecto desagradable, hipersensibilidad a la luz del sol, náuseas y acidez estomacal”.