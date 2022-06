Albinismo: cuáles son sus problemas visuales y de salud

El albinismo es mucho más que una piel y cabello muy claros, puede llevar a otras condiciones de salud, como las que afectan la vista. Se trata de un trastorno poco frecuente y hereditario en el cual no se forma melanina (el pigmento cutáneo) o se forma muy poca. El cabello, la piel y los ojos se ven afectados.

Cabe resaltar que, el albinismo es un trastorno de pigmentación cutánea que afecta a personas de cualquier ascendencia y en todo el mundo.

Shinjita Das, médica de Harvard Medical School, señala que está causado por varios trastornos genéticos poco frecuentes que, además de provocar hipopigmentación (una cantidad anormalmente baja de melanina) o despigmentación de la piel (pérdida completa de pigmento), también provocan trastornos oculares, como movimientos oculares involuntarios (nistagmo), reducción de la visión y falta de alineación ocular (estrabismo).

La forma más grave de albinismo se denomina albinismo oculocutáneo. Las personas con este tipo de albinismo tienen cabello, piel e iris de color blanco o rosado, según el portal especializado en salud, MedlinePlus.

¿Cómo afecta el albinismo la visión?

El albinismo no solo recae en la piel y cabello, como se mencionó antes, también causa problemas en la vista, incluyendo la baja visión.

Según un comunicado de los especialistas de Las Clínicas Oftalmológicas Salauno, los albinos pueden tener una visión que oscila entre normal y deficiencia visual grave.

Por lo general, su visión de cerca con frecuencia es mejor que la visión a la distancia; normalmente las personas que tienen menor cantidad de pigmento tienen mala visión.

La American Academy of Ophthalmology señala que los problemas oculares son importantes, no solo por el impacto en la calidad de vida, sino porque, en algunos casos, podrían ser el primer signo de albinismo. Esto se da porque no todas las personas con esta condición tienen una falta evidente de color en la piel o pelo, como ocurre en el albinismo ocular.

En el caso de los niños, las afectaciones oculares pueden ser el primer síntoma del albinismo. Aquí algunas expuestas por el portal Salud180:

Visión monocular (recepción visual a través de un solo ojo).

Hipoplasia foveal (trastornos en el desarrollo de la retina antes del nacimiento y durante la infancia).

Padecimiento del nervio óptico (las señales nerviosas enviadas desde la retina por el nervio óptico al cerebro no siguen las vías nerviosas habituales).

Padecimiento del iris (área de color en el centro del ojo no tiene suficiente pigmento para filtrar la luz que entra a los ojos).

Nistagmo (movimiento de los ojos de forma rápida e incontrolada).

Estrabismo (ojos desalineados).

Sensibilidad a la luz intensa (también llamada fotofobia).

Errores de refracción (hipermetropía, miopía y astigmatismo).

Tratamiento del albinismo

Protección solar

Para el estrabismo, cirugía

Hay que tener en cuenta que, no existe tratamiento para revertir el albinismo. Las personas con este trastorno deben tomar medidas para prevenir las quemaduras solares y disminuir el riesgo de cáncer de piel. Aquí algunas precauciones recomendadas por el portal especializado en salud MSD Manuals.

Usar ropa con factor de protección contra los ultravioletas para protegerse del sol.

Aplicación de protector solar que bloquea la luz UVA y UVB con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior.

Mantenerse lejos de los rayos directos del sol.

Llevar gafas de sol con protección contra rayos ultravioleta (UV).

Recomendaciones generales:

Diagnosticar de forma temprana el albinismo es muy importante. Si bien, por sí mismo, no tiene tratamiento, las afecciones asociadas a este son manejables o tratables. Y en el caso de los problemas visuales, pueden tratarse con gafas y, en algunos casos, cirugía.