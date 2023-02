Los músculos son una parte del cuerpo que necesitan de la alimentación saludable y la actividad física. La importancia de estos se debe a que permiten la flexibilidad y el movimiento del organismo, pero también lo protegen de los factores externos.

Entonces, contar con poca masa muscular no es beneficioso y los expertos piden prestar atención cuando una persona no cuida este sistema. De acuerdo con el portal Wunder Training, es necesario explicar los tipos de músculos que hay:

Tejido muscular estriado: forma los músculos voluntarios o esqueléticos.

Tejido muscular cardíaco: forma el corazón.

Tejido muscular liso: “es involuntario y se encuentra principalmente en la pared del aparato digestivo, bronquios, vasos sanguíneos, vejiga y útero”.

Asimismo, los músculos intervienen en la fuerza y la potencia que se ejerce, al igual que “en una gran cantidad de funciones metabólicas muy significativas”.

Hay opciones naturales para aumentar la masa muscular, como la alimentación. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Por lo tanto, el incremento muscular es un tema que va más allá de la estética y en donde la salud también tiene que ver con ello. El tejido muscular con mayor enfoque de crecimiento es el estriado, el cual está unido al esqueleto y, por ende, son los responsables de los movimientos.

En esa vertiente, pese a que una persona puede mantener sus músculos sanos con una alimentación balanceada y la visita periódica al médico, lo cierto es que no siempre se cumple con estas tareas y, al contrario, hay quienes consumen alimentos que impiden el crecimiento muscular.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el sitio web Vitónica, la alimentación es esencial para el sistema muscular porque proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita, además le da energía.

No todas las comidas generan saciedad. Getty Images. - Foto: Getty Images/Image Source

No obstante, así como hay comidas buenas para el organismo, existen otras que se van por la línea de lo poco saludable y, ente caso, impactan en el crecimiento muscular.

Las comidas más dañinas para los músculos

De acuerdo con SportLife, escenario digital especializado en entrenamiento, vida sana, dietas y nutrición, tanto lo que se come como lo que no se come a la hora de ganar músculo es importante; de hecho, si la persona realiza ejercicio y va al gimnasio, debe restringirse mucho más de las opciones alimenticias que no favorecen a la musculatura, como:

Azúcar blanco y azúcares refinados

Los conocedores del tema aclaran que los carbohidratos como tal no deben ser considerados como un enemigo para el crecimiento muscular. Sin embargo, se debe distinguir los que son realmente “buenos” y poco procesados, es decir, frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales y tubérculos.

“Lo que debes evitar es el azúcar blanco y la harina refinada que encuentras en dulces, bollos, pan, galletas, pasta y arroz blanco, y de forma oculta en salsas, embutidos y comida procesada”, según SportLife.

Bebidas isotónicas o energizantes

El cuerpo necesita de energía para funcionar en el día a día y la adquiere mediante la alimentación, pero eso también significa que es una variable que puede disminuir.

La revista de buenos hábitos Mejor con Salud consigna que las bebidas energizantes no son el aliado perfecto para los músculos debido a que son ricas en azúcares simples, por lo que la recomendación es ingerirlas de manera controlada.

Hay ayunos que son catalogados como extremos, pues sobrepasan las 10 horas sin ingerir ningún alimento. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Zumos de frutas

Pese a que tienen composiciones de las frutas, se estima que al momento de transformar estos alimentos no tienen las mismas propiedades que consumirlos enteros, perdiéndose carbohidratos y fibras. El efecto puede tener mucha más incidencia en los zumos o jugos que venden en las tiendas y se conservan masivamente.

Aperitivos salados y tostados

La sal que compone a estos alimentos hace que pierdan su capacidad saciante, los especialistas señalan que suelen tener componentes aditivos que hace que las personas quieran seguir comiéndolos y generan grasas, más no músculos.

Por último, SportLife también precisa que los helados, los fritos y la bollería industrial son opciones alimenticias que impiden el crecimiento muscular.