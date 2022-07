Aseguran que este es el mejor entrenamiento físico para hombres mayores de 60 años

Ejercicios de resistencia: la mejor forma de adquirir resistencia es por medio de las caminatas y la práctica de la natación. Si no se está adaptado a realizar actividad física frecuente, se recomienda empezar realizando pequeñas caminatas y paulatinamente ir aumentando el ritmo y el tiempo, teniendo en cuenta las condiciones físicas de cada persona. Se puede iniciar con un recorrido que no supere los 40-50 metros

para ello, no es necesario cargar demasiado peso, basta con hacer repeticiones motoras que impliquen el fortalecimiento de los músculos; esto ayuda a tonificarlos y a mejorar la circulación sanguínea. “Se puede empezar con ejercicios para los brazos y las piernas como sentadillas adaptadas o curl de bíceps sin peso”. Cuando el cuerpo esté más adaptado a la actividad física se pueden implementar peso o mancuernas con peso muy reducido.

Ejercicios de flexibilidad: esta es una de las condiciones físicas que más se atrofia con el paso de los años; sin embargo, esto no significa que no se pueda fortalecer. Para realizar dichas actividades se deben “incluir ejercicios con bandas elásticas o elementos similares y realizar movimientos de 15 a 20 segundos de duración. Cada ejercicio se debe realizar con calma y siendo consiente del movimiento para no afectar ninguna parte del cuerpo”.