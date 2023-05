Así se debe ingerir el tomillo con limón para quemar grasa

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) señala que para bajar de peso, o quizá mantenerlo, es importante tener hábitos que colaboren con ello, como por ejemplo:

Tener una relación peso-comida: esto radica en observar detenidamente cuáles son esos alimentos que pueden caer mal o pesado al cuerpo, y que por ende, tienen una carga calórica que no ayuda a mantener un peso adecuado, como por ejemplo, las frituras.

Leer el contenido nutricional: aconseja observar e identificar uno a uno los compuestos de los alimentos que se pretenden consumir, todo esto para evitar no solo un aumento de peso, sino la ingesta de productos no nutritivos.

Cambiar el lenguaje: la enciclopedia médica señala que se debe tener voluntad para no comer ciertos alimentos que posiblemente se desean, pero no son tan buenos para su salud, y el peso. Por esto, recomienda en vez de utilizar la frase “no puedo comer” por ”no como esto”.

Comer porciones más pequeñas: esto no se refiere a dejar de comer, sino más bien reducir las porciones que se sirven en un plato, si en dado caso son grandes. Asimismo, aconseja evitar tener a la mano alimentos como golosinas, que afectan el peso corporal.

No obstante, en esta lista destaca la actividad física que es indispensable no solo para adelgazar, sino también para fortalecer el cuerpo y procurar el cuidado de la mente. De ahí que, MedlinePlus también señale que la fórmula para bajar de peso es: “Calorías usadas en el ejercicio y la vida diaria > calorías consumidas = pérdida de peso”, puntualiza.

Para perder peso es importante hacer ejercicio. - Foto: Getty Images

Por esto, es de vital importancia incluir una rutina de ejercicio, sin necesariamente inscribirse a un gimnasio, ya que, la enciclopedia de salud afirma que algunas labores pueden ser parte de una actividad física: “En casa, trate de realizar los quehaceres comunes, tales como aspirar, lavar un automóvil, cultivar un huerto o jardín, barrer las hojas o retirar la nieve con pala”, añade.

Además, cabe recordar la sugerencia de los National Institutes Health (NIH) que no aconsejan dietas que no sean nutritivas, pero sí prometen una pérdida de peso rápida, puesto que el cuerpo al no recibir nutrientes queda en riesgo del desarrollo de algún tipo de enfermedad.

Es entonces que dentro de la creencia popular se entiende que el consumo de cierto tipo de infusiones, ayuda a bajar de peso, no porque sean “milagrosas” sino porque pueden tener un estímulo significativo en el cuerpo para perder peso, como por ejemplo, el tomillo y el limón.

El limón desintoxica el cuerpo y es gran fuente de vitamina C - Foto: Getty Images/iStockphoto

Infusión de tomillo y limón

Mujer Hoy señala que el limón y el tomillo tienen una propiedad a destacar: actúan sobre el sistema digestivo, reduciendo el riesgo de distensión abdominal, y por ende, de gases. Menciona que esta bebida además tiene una acción diurética, por lo que colabora en la eliminación de líquidos relacionados con el sobrepeso, que no son lo mismo.

Y sin ser menos importante, asegura que su efecto llenura inhibe la ingesta de alimentos que no necesariamente son nutritivos para el cuerpo.

El tomillo también puede contribuir a reducir los niveles de colesterol. - Foto: Getty Images

Cabe recordar que el tomillo tiene cualidades expectorantes y antiinflamatorias que le permiten combatir infecciones respiratorias y síntomas como la tos, producto de un resfriado porque contiene carvacrol, según Tua Saúde.

Además, el sitio web indica que el limón puede ayudar a reducir el riesgo de anemia porque contiene vitamina C, un antioxidante que neutraliza los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

Modo de preparación

Hervir una taza de agua. Agregar media cucharada de tomillo. Luego de unos minutos añadir unas gotas de limón y consumir ya sea antes de las comidas principales o como se desee.

No obstante, se recomienda antes de una ingesta regular consultar con un profesional de la salud.