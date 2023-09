Banano: así se debe consumir para reducir el riesgo de cáncer

El profesional de la salud conocido como el doctor Mosley, en un artículo publicado por Mail Online mencionó los motivos por los que no hay que esperar a que el banano madure para poder comérselo, puesto que los bananos verdes están cargados de un compuesto al que se le conoce como almidón resistente , el cual actúa como fibra soluble dentro del intestino, evitando el aumento de grandes cantidades de azúcar en la sangre.

Además, en dado caso de ser diagnosticado con cáncer de colon u otro padecimiento que afecte la salud del sistema digestivo, es pertinente seguir las recomendaciones del profesional y entender que se puede consumir el banano, pero que este no tiene poderes curativos y que jamás remplaza medicamentos, ni recomendaciones médicas.

Consumir los bananos no tan maduros, no solo trae beneficios para la salud del colon, sino también para la salud del hígado y el intestino. “Investigadores del Sexto Hospital Popular de Shanghai, en China, reclutaron a 200 personas con enfermedad del hígado graso no alcohólico, y descubrieron que aquellas que consumieron almidón resistente de maíz tuvieron un 40 % menos de grasa, así como niveles reducidos de enzimas hepáticas y factores inflamatorios asociados con la enfermedad, menciona Su Medio en su portal web.