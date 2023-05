Bebida con perejil para limpiar el hígado y bajar de peso

El hígado es un órgano de un tamaño similar a un balón de fútbol y se encuentra justo debajo de la caja torácica en el lado derecho del abdomen y este es esencial para digerir los alimentos y eliminar las sustancias tóxicas del organismo, según Mayo Clinic.

Los problemas hepáticos pueden ser causados por una variedad de factores que dañan el hígado, como los virus, el consumo de alcohol y la obesidad.

Es una planta de la familia del hinojo y el perejil. - Foto: Getty Images

Además, existen muchos tipos de enfermedades hepáticas: enfermedades causadas por virus, como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, enfermedades causadas por drogas, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol. Los ejemplos incluyen enfermedad por hígado graso y cirrosis, cáncer de hígado, enfermedades hereditarias, como hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos.

Asimismo, los síntomas de la enfermedad hepática pueden variar, pero a menudo incluyen hinchazón del abdomen y las piernas, tener moretones con facilidad, cambios en el color de las heces y la orina, y piel y ojos amarillentos o ictericia. Sin embargo, a veces no hay síntomas.

Por tal razón, el porta de salud Mejor con Salud reveló que la infusión de perejil y menta ayudaría a depurar el hígado de forma natural y para hacerlo se necesitan 5 gramos de perejil, 10 gramos de menta, una taza de agua y dos cucharadas de limón. Después, se lavan las plantas y se pican en pedazos pequeños. En seguida, se pone a hervir el agua y cuando llegue a ebullición se agregan las dos plantas y se deja la mezcla 20 minutos más. Posteriormente se apaga el fuego y se deja reposar por 10 minutos para finalmente colar los ingredientes, agregar el zumo de limón y consumir.

Propiedades del perejil y la menta:

La menta tiene propiedades antiinflamatorias, expectorantes, antisépticas, analgésicas, antibacterianas o antitusivas, entre otras. Principalmente está compuesta por agua, fibra y minerales como el calcio, potasio, cobre o magnesio, además de vitaminas A, B, C y D. A esto se suma que contienen un muy bajo nivel de grasa y de carbohidratos.

Sin embargo, puede generar insomnio si se consume en altas cantidades. Por su contenido de mentol, no es recomendable para niños menores de dos años. Consumirla en exceso puede generar náuseas y diarrea, y no debe tomarse durante el embarazo porque puede provocar un aborto espontáneo.

Por su parte, el perejil solo dos cucharadas de perejil aportan el 2 % de calcio, hierro y ácido fólico que necesita el organismo a diario, el 12 % de vitamina A, el 16 % de vitamina C y más del 150 % de vitamina K, según reseña el diario español AS.

No obstante, hay que señalar que, de acuerdo con Medline Plus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas usadas como medicamento y las personas las usan para ayudar a prevenir o curar una enfermedad. También, las usan para aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso. Sin embargo, las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos.

Otra bebida para depurar el hígado:

Según UnCOMO, una receta de jugo perfecta para limpiar el hígado está basada en la combinación de remolacha y limón. Esta bebida aporta bastante al organismo, gracias a que la remolacha contiene un potente poder antioxidante que se debe a las betalinas, sustancias que eliminan del cuerpo los metales pesados y previenen el cáncer.

Remolacha - Foto: Getty Images

Para esta preparación es necesario una remolacha grande y un limón grande. Se debe lavar y pelar la remolacha, picándola para que se pueda combinar con el jugo del limón.

En la licuadora se ponen los dos ingredientes, añadiendo un poco de agua y procesándola hasta que los elementos queden compactos y en una consistencia integrada.