Bebidas para tomar en la mañana que ayudan a adelgazar y aceleran el metabolismo

Para muchas personas, bajar de peso se convierte en una tarea complicada, pues, por más dietas y rutinas de ejercicios que realicen, los resultados no siempre son los esperados, por eso algunos expertos recomiendan sumar las infusiones para esos tratamientos que buscan perder peso.

Hoy en día existen un sinfín de fórmulas, dietas, técnicas que ayudan a bajar de peso rápidamente, sin embargo, de acuerdo con nutricionistas y expertos en salud, la mejor forma es manejar una dieta balanceada y saludable, realizar ejercicio y evitar alimentos fritos y que contengan azúcares añadidos.

Al adoptar un nuevo estilo de alimentación que promueva la pérdida de peso, se debe reducir la ingesta de calorías. No obstante, reducir las calorías no tiene por qué significar renunciar al sabor, a la satisfacción ni a la facilidad para preparar las comidas, asegura el instituto de investigaciones clínicas Mayo Clinic.

En este marco, existen algunas bebidas frías que pueden ayudar. Por ejemplo, se dice que el hecho de beber agua fría podría favorecer el proceso de adelgazamiento. Según este estudio realizado por la Universidad Humboldt (Alemania) y publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, beber al menos dos vasos al día de agua fría podría acelerar el metabolismo hasta 30 %.

“Existen multitud de infusiones para tomar en ayunas, como por la noche. Aún así, es cierto que las infusiones no son milagrosas, y debemos tomarlas acompañadas de una buena alimentación y ejercicio”, explica el portal Mejor con Salud.

Té verde, té negro, té de jengibre, agua con limón, son algunas de las infusiones que más se conocen para bajar de peso, pero hay otras que también ayudan a eliminar la grasa.

El mencionado portal recomienda tomar las infusiones quema grasa en la mañana para tener mejores resultados.

Té verde

“Es una de las mejores infusiones y más sanas para quemar grasa”, explica El Mueble, el cual destaca que esta infusión aporta antioxidantes y es capaz de activar el metabolismo. También “reduce considerablemente el apetito y la acumulación de grasa”, además de los buenos resultados para bajar de peso, el té verde es bueno para la piel.

Mejor con Salud indica que “beber dos tazas diarias de té verde ayuda a reducir la cintura, mejorar la relación entre las medidas de la cintura y la cadera y a disminuir el índice de masa corporal, reduciendo la cantidad de tejido graso del organismo”

Expertos atribuyen estos resultados a las catequinas que contiene el té verde, las cuales sirven para “acelerar el metabolismo y ayudan a perder peso”, destaca Mejor con Salud, pero advierte que la ingesta de esta infusión debe estar acompañada de una alimentación adecuada y de realizar ejercicio con regularidad.

Agua y limón

Es un diurético natural que ayuda a reducir la retención de líquidos. Los expertos de El Mueble recomiendan tomarlo en ayunas antes de un desayuno saludable.

“El agua con limón es una de las infusiones que más ayuda al intestino por las mañanas. También sirve para cuidar la flora intestinal y, previene la hipertensión, esto es debido a que el limón contiene vitamina B, capaz de evitar la insuficiencia cardíaca”, advierte este medio.

También se destacan infusiones como el Hinojo y alcachofa que al ser diuréticas ayudan a eliminar la retención de líquidos.

“Las infusiones de hinojo son excelentes para personas con problemas digestivas”, destaca el portal Vivir Bien, pues estas reducen “la hinchazón y además tienen propiedades antiinflamatorias”. Esta infusión se puede proporcionar a niños cuando sufren problemas intestinales, debido a su sabor suave, así lo recomiendan los expertos.

Por otro lado, la alcachofa tiene la propiedad de eliminar la retención de líquidos, quemar grasa y es antiinflamatoria. También ayuda a mejorar la función renal, explica el sitio mencionado.