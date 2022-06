Cabello: consejos para acelerar su crecimiento y lucir una melena envidiable

No a todas las personas les crece el pelo tan rápido como les gustaría, por lo que, si se quiere una melena larga o cambiar el último corte, hay que tomar medidas que lleven a obtener buenos resultados; sin embargo, hay ciertos trucos y algunos hábitos que pueden ayudar a que el crecimiento de la melena no sea tan lento y que además lo haga de forma saludable.

Cuánto crece el pelo

El cabello crece de 1 a 1,5 cm por mes, si bien esto es una media que puede variar de una persona a otra. “El crecimiento del pelo se divide en tres fases, anágena, la de crecimiento, que puede durar hasta cuatro años; catágena, dura cuatro semanas y es en la que el crecimiento se ralentiza; y telógena, la fase final de vida de la fibra capilar. En una melena encontramos fibras capilares que están en cada una de estas fases, aunque la gran mayoría, un 80 %, están creciendo. También hay que tener en cuenta que el organismo ralentiza alguna de sus funciones con la edad, el pelo no crece igual cuando se es niña cuando una mujer está atravesando por la menopausia. Aquí entran en juego factores hormonales, genéticos, de alimentación e incluso estacionales”, aseguró María José Llata, profesional capilar.

La importancia de que crezca sano

Si hace mucho que no se va a la peluquería para cortar las puntas, se puede provocar otro problema, que el pelo se estropee y sea necesario cortar por lo sano.

“Pese a lo que mucha gente cree, cortar las puntas no hace que el pelo crezca más rápido, pero sí más sano y si no lo hacemos y no lo cuidamos, con el tiempo las puntas se estropean y rompen. Si consideras que el crecimiento de tu melena es más lento de lo normal, cuídala al máximo para no tener que recurrir a las tijeras tan frecuentemente y evita tratamientos químicos muy fuertes como un color muy claro, por ejemplo. Si el pelo se daña va a ser inevitable cortar”, afirmó Rafael Bueno profesional capilar.

El cuero cabelludo puede ayudar

La función del cuero cabelludo es importante para el bienestar del cabello en su totalidad, así que estimularlo y cuidarlo facilita el crecimiento del mismo.

“En el cuero cabelludo está anclado nuestro cabello, por eso está muy irrigado, para recibir los nutrientes necesarios para que el pelo crezca sano y fuerte. Si estimulamos la circulación sanguínea de esta zona, estamos favoreciendo la entrada de minerales y de oxígeno al mismo tiempo que eliminamos toxinas. Se puede activar realizando un masaje con la yema de los dedos durante dos minutos y con la cabeza hacia abajo para que el flujo sanguíneo sea aún mayor. También cepillándolo antes de irnos a dormir”, aconseja Felicitas Ordás especialista capilar.

Expertos advierten que la biotina ayuda a que el cabello crezca de una forma más rápida, pero no se ha demostrado científicamente que trate problemas de calvicie o alopecia. - Foto: Foto: Getty images.

Mejorar la alimentación

Una alimentación equilibrada es fundamental para aportar al pelo todo aquello que necesita para crecer fuerte y sano. “Si queremos un pelo resistente y bonito, debemos incluir en nuestra dieta las proteínas que encontramos en carnes, pescados, nueces y cereales integrales. También son importantes las vitaminas A, C y E, así como minerales como el zinc, el hierro y los ácidos grasos omega-3. Además, existen complementos alimenticios específicos para el crecimiento del pelo y las uñas que te ayudarán a que crezca con fuerza”, recomendó Raquel Saiz especialista capilar.

Lavar el cabello solo cuando sea necesario

Es relevante tener un pelo limpio, pero se debe lavar con champús que lo respeten y no lo estresen. “El pelo contiene aceites naturales que lo hidratan y protegen. Cuando lo lavamos, eliminamos esta grasa, por eso lo recomendable es no lavarlo cada día y hacerlo con productos suaves. También, aprovecha la ducha para darte un masaje en el cuero cabelludo y no te olvides del acondicionador. Intenta no excederte con la temperatura del agua, ya que el calor deshidrata”, explicó Charo García especialista capilar.

Con información de Europa Press.