¿Cada cuanto se recomienda comer huevo? Expertos responden ante esta duda y esclarecen mitos

En algunas personas está la incertidumbre frente al consumo de huevo. Hay gente que considera que hay que comer más de dos huevos a la semana, y otros que se necesitan más de tres para conservar una buena alimentación. ¿Cuál es la verdadera cantidad?

En primer lugar, hay que hacer la acotación que en la actualidad no está corroborado que el consumo de huevo esté relacionado con la elevación del colesterol en la sangre por sí mismo, la cual es una de las razones más comunes que tienen las personas para evitar alimentarse con este producto.

Sin embargo, lo que en verdad está comprobado es que el sedentarismo o una dieta desequilibrada cargada de grasas trans si son factores que alteran el colesterol. No se han observado efectos nocivos en personas que se alimenten con huevos. Es más, hay investigaciones que confirman los beneficios de este alimento.

Los huevos no aumentan el colesterol en la sangre y, por consiguiente, no incrementan el exceso de grasa. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Los huevos son un producto frecuente en las comidas del día. Menshealth indica que aporta proteínas de alto valor biológico, las cuales son asimiladas correctamente por el organismo al ser digeridas con facilidad. Además, su aporte de energía no es muy alto (40 kcal por unidad de tamaño medio), por lo que es de los alimentos más consumidos en el desayuno principalmente.

Este producto es una gran fuente de vitaminas A y D, sea que se consuma con la yema o solo la clara. Por lo tanto, es una buena opción para incluir en el desayuno un par de veces por semana, para empezar el día con la energía suficiente para afrontar la rutina. También se pueden consumir cocidos en medio de una ensalada durante el almuerzo o comerlos en la cena en su presentación de revueltos acompañados de agua. La variedad de alimentos con huevos es amplia.

La clara es la parte que más nutrientes tiene del huevo.

Las proteínas no son el único macronutriente presente en este alimento; sino que también hay grasas positivas y vitales para el organismo. Aparte de las vitaminas mencionadas anteriormente, los huevos también cuentan con la variedad del grupo B, tales como B2, B3, B9 y B12. En adición, cuenta con otros liposolubles, fósforo, zinc, hierro y selenio.

Los carotenoides son otro compuesto relevante en los huevos, los cuales le dan vitalidad al funcionamiento ocular y, por consiguiente, evita que se desarrollen complicaciones de salud. Además, son microorganismos responsables para la creación de serotonina, el neurotransmisor que regula los procesos conductuales y neuropsicológicos que influyen en el estado de ánimo.

Con todas estas propiedades, las cuales aportan beneficios para el cuerpo, queda la incógnita de saber a ciencia cierta con cuánta frecuencia y bajo qué cantidades se deben consumir los huevos. Para responder eso, la investigación Hábitos de consumo de huevos, calidad nutricional y relación con la salud de la Universidad Complutense de Madrid esclarece esta duda.

Siempre hay que cerciorarse que los huevos sean ecológicos y no puestos en contacto con químicos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por un lado, hace énfasis que alimentarse con huevos reduce el riesgo de padecer patologías cardiovasculares. Además, señala que comer mucho de este producto no es perjudicial. Si bien contiene colesterol en la yema, esto no es negativo para el organismo, dado que no representa una amenaza inminente.

En ese orden de ideas, apunta que comer un huevo diario es la recomendación para reducir el riesgo de sufrir un infarto o ictus. Al ser un alimento con amplias propiedades nutricionales, debe ser un producto que hay que tener en la alimentación para sacarle provecho a sus beneficios. Esta premisa es respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que la entidad internacional señala que al menos hay que comer mínimo un huevo al día y máximo cuatro.

En adición, sugieren consumir la clara, debido a que esta parte corresponde al 60% del peso total del huevo, siendo la zona donde se almacenan los lípidos, aminoácidos esenciales. La diversidad de vitaminas y los minerales fundamentales para el rendimiento del sistema inmunitario y del cerebro.

Con respecto a sus calorías, presenta un aporte bajo calórico relativamente, en torno a 155 calorías por cada 100 gramos. Es cien por cien natural y se puede cocinar de mil formas: a la plancha, escalfados, cocidos, fritos e incluso al microondas. Finalmente, recomienda comprobar que los huevos que se compren sean ecológicos, es decir, provenientes de gallinas en libertad y no mezclados con químicos contraproducentes.