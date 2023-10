Canas: ¿cada cuánto se deben cubrir para no dañar el cabello?

Teñir el pelo sin dañarlo es la ilusión de la mayoría de mujeres que usan tinte de cabello, ya sea para cambiar de look, ocultar las canas o mejorar su apariencia.

¿Cuándo es mejor teñir el pelo?

¿Qué pasa si tiñe el cabello cada 15 días?

En algunas ocasiones, el teñido frecuente del cabello puede causar una daño muy grave a la raíz del cabello y generar su pérdida. Según informó el International Journal of Trichology, “las sustancias químicas que contienen como el amoniaco, peróxido de hidrógeno, entre otros agentes oxidativos, debilitan la capa protectora del pelo ocasionando daños como irritación del cuero cabelludo, cabello quebradizo, problemas reproductivos o neurológicos y envejecimiento prematuro del cabello”.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar en el cambio del tinte?

El tiempo que tiene que pasar entre tinte y tinte para evitar dañarlo a profundidad es de seis a ocho semanas. Cuanto más tiempo la persona espere para cambiar de look, será mejor para el cabello, porque estará más fuerte y recuperado desde la decoloración.

¿En qué ocasiones no se recomienda teñir el cabello?

De acuerdo con el portal salud180.com, “existen algunas situaciones en las que no es recomendable teñir el pelo sin importar que esté maltratado o no y algunas son: si el cabello está sensible, si tiene alguna lesión en el cuero cabelludo que podría retrasar su curación o si está embarazada, ya que estos productos podrían ocasionar algunos daños”.