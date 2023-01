Cáncer: tres beneficios de la frambuesa para prevenirlo

El cáncer es una enfermedad que se puede presentar en cualquier parte u órgano del cuerpo; esta se desencadena cuando hay una alteración en algunas de las células del organismo. Las células envejecen, se dañan o se mueren cuando el cuerpo ya no las necesita. En el momento en que una persona es diagnosticada con algún tipo de cáncer, quiere decir que una célula comenzó a crecer sin control alguno o incluso no murió o no se reemplazó como debía, así lo explicó la Biblioteca de Salud y Medicina de los Estados Unidos, Medlineplus.

Cabe mencionar que estos átomos pueden formar lo que se conoce como tumores, los cuales pueden ser benignos o malignos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tipos de cáncer más comunes en el mundo son cáncer de mama, pulmón y próstata. “El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran”.

La mejor forma de prevenir esta enfermedad y otras patologías es llevando un estilo de vida saludable durante la mayor parte de la vida; eso incluye alimentarse de manera sana y equilibrada, realizar actividad física o practicar algún deporte con frecuencia, controlar el estrés y dormir las horas adecuadas durante la noche, según la edad.

Es fundamental mencionar que algunas personas, pese a llevar a cabo estas recomendaciones antes mencionadas, son diagnosticadas con algún tipo de cáncer y esto será resultado de un tema genético o hereditario; por eso, es crucial comentarle al médico cuando una familiar en primer grado de consanguinidad padeció o padece de cáncer esto con el fin de que el médico le mande los chequeos pertinentes, para poder diagnosticar la enfermedad a tiempo para someter al paciente a los tratamientos pertinentes.

Las frutas deben estar presentes en la dieta a diario. - Foto: Getty Images

Beneficios de la ingesta de frambuesas

El portal de salud, ciencia y tecnología Muy Interesante menciona los beneficios de consumir frambuesas, frutas que deben estar presentes en la dieta con frecuencia para poder obtener todos los beneficios que trae su consumo.

Cabe mencionar que estos alimentos (frutas) deben estar presentes en la dieta de todo ser humano desde los seis meses de edad, que es cuando los bebés empiezan su alimentación complementaria. Un adulto debe consumir según la OMS cinco porciones de fruta al día, intercalándolas con las verduras.