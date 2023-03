Cena infalible para acelerar durante la noche el metabolismo y bajar de peso

En los planes de alimentación en busca de bajar de peso todas las comidas son importantes, ninguna es más que otra y por ello, hay que prestar atención a lo que se ingiere para que todo aporte a que el proceso se culmine de la mejor manera. En la cena por ejemplo, recae una responsabilidad grande ya que es la comida con la que se cierra el día y esta deberá ser sumamente ligera para la buena digestión del cuerpo.

La decisión en torno a lo que se consume a diario es clave en el plan de bajar de peso. - Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones básicas para que el metabolismo se acelere y así mismo, los alimentos no queden a la mitad del proceso digestivo, la sugerencia es consumirlos temprano, terminando la tarde en busca de que el cuerpo no se resienta cuando ya toque la cama. En su mayoría, las proteínas son las que mejor caerán al cuerpo para que, aun en reposo, no tengan efectos contra el proceso.

Además, las legumbres y granos enteros, que también tienen una gran cantidad de nutrientes, pueden tenerse en la alacena para crear el plato con el que se cerrará el día. Los frijoles, las lentejas, arroz integral o quinoa, son algunos alimentos que pueden ser saludables y se pueden integrar en recetas fáciles, prácticas y con un gran aporte.

Las comidas rápidas acumulan grasa visceral en el cuerpo. - Foto: Getty Images

Los alimentos ‘prohibidos’ son los conocidos como procesados, aquellos que son abundantes en grasas saturadas, azúcares y sales. También todo lo que son comidas rápidas, pasteles, refrescos o dulces de consumirlos, estarán yendo en contra del déficit calórico que necesita el cuerpo para bajar de peso.

Ejercicios para la cintura

De acuerdo con el portal La vida lúcida, existe una serie de ejercicios que están acompañados con un palo de escoba, los cuales pueden ser de gran ayuda para reducir la cintura. No obstante, antes de cambiar la dieta e implementar algún ejercicio, lo mejor será consultar con un profesional de la salud.

Abdominales con palo de escoba

Este ejercicio permite fortalecer los músculos abdominales y también trabaja la cintura. Para llevarlo a cabo, las personas se deben acostar boca arriba con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Sostener el palo de escoba sobre el pecho con las manos separadas al ancho de los hombros.

Los siguientes pasos consiste en levantar los hombros y la cabeza del suelo mientras se gira el torso hacia la derecha, llevando el codo izquierdo hacia la rodilla derecha. Regresar a la posición natural y repetir con el lado puesto.

Twist con palo de escoba

Para realizar este ejercicio, las personas deben sostener el palo de escoba en los hombros y colocar los pies al ancho de los hombros. Acto seguido, girar el torso hacia la derecha, llevando el codo izquierdo hacia la rodilla derecha. Regresar a la posición inicial y repetir en el lado opuesto.

Rotación de cintura con palo de escoba

Este ejercicio es ideal para trabajar los músculos abdominales y oblicuos. Sentarse en el suelo con las piernas extendidas y colocar el palo de la escoba detrás de la espalda, sosteniéndola con ambas manos. Luego se debe levantar los pies del suelo y girar la cintura hacia la derecha, llevando el palo hacia el lado derecho. Regresar a la posición inicial y repetir en el lado opuesto.