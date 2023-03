Cifosis, una enfermedad que afecta gravemente a los adultos mayores, ¿qué es?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la cifosis “es una curvatura exagerada hacia adelante de la parte superior de la espalda”, que suele afectar más a las personas mayores, puesto que debilita los huesos de la columna vertebral, provocando fracturas.

No obstante, los niños y los adolescentes no están exentos, pues se presenta por “la malformación de la columna vertebral o el acuñamiento de los huesos”, y aunque los síntomas necesariamente no son notorios cuando la curvatura de la espalda o columna cada vez es más exagerada —joroba—, los dolores son agudos.

Es entonces que el centro especializado en medicina explica que las vértebras de la columna se parecen a “cilindros apilados”, que una vez cambian su curvatura, es ahí donde aparece la cifosis. Varias son las afecciones que se ven asociadas con ella, como:

Osteoporosis: de acuerdo con el centro especializado, esta enfermedad afecta los huesos, debilitándolos, causando fracturas por leves movimientos. La entidad explica que estas lesiones son recurrentes en las muñecas, la columna vertebral y la cadera.

Además, explica que la osteoporosis se produce “cuando la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo”, detallando que los síntomas más comunes son: dolor en la espalda, una postura encorvada y fracturas en los huesos.

Las fracturas se asocian con la osteoporosis. - Foto: Getty Images

Enfermedad de Scheuermann: Kids and Health puntualiza que es una afección que afecta directamente la espalda, provocando la aparición de la joroba. El síntoma más relevante es el dolor de espalda.

Fracturas: la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) señala que una fractura "es una ruptura, generalmente en un hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta". Se suelen asociar con enfermedades como la osteoporosis por la pérdida de densidad y masa ósea.

Existen ejercicios que ayudan a aliviar los síntomas de la espalda. - Foto: Getty Images

No obstante, los pacientes con cifosis tienen complicaciones en su sistema digestivo e incluso presentan reflujo.

La Clínica explica que los medicamentos que se suelen usar para contrarrestar la enfermedad son analgésicos asociados con la osteoporosis. No obstante, dentro de la terapia se encuentran los ejercicios que combaten la dificultad de movimiento que ocasiona la enfermedad.

Dolor de espalda, un síntoma común

La Clínica Mayo explica que una de las razones principales de la ausencia laboral es el dolor de espalda, que puede ser intenso, percibido en algunos casos como un ardor en esa área del cuerpo.

La entidad de investigación americana también señala que una distensión muscular, un abultamiento, una artritis, la lumbalgia, una osteoporosis e incluso la cifosis pueden relacionarse con este síntoma.

Por ejemplo, la primera causa relacionada con la lumbalgia es la fuerza incorrecta que se ejerce tras el levantamiento de elementos pesados y/o las lesiones ocasionadas por un accidente o una postura inadecuada.

El término que se define para estos dolores en la zona lumbar es ‘lumbago’, por lo que lesiones en los músculos y ligamentos, en la zona, también son frecuentes. Las principales causas de estos dolores son hernias, cáncer, espasmos musculares, desgarros, entre otros.

El dolor de espalda es un síntoma de varias enfermedades. - Foto: Getty Images

Es entonces que las personas más propensas a experimentar un dolor de espalda son aquellas que no hacen ejercicio, están en sobrepeso, tienen más de 40 años, hacen movimientos bruscos y consumen de manera excesiva cigarrillos.

¿Cómo prevenir un dolor de espalda?

El cambio de hábitos no saludables es favorable para el cuerpo porque contribuyen en su salud y en contrarrestar las afecciones que puede desarrollar un dolor de espalda. Por esto, los siguientes consejos son útiles para su prevención: