Cinco beneficios de tomar vinagre de manzana

Tal y como lo señala Tua Saúde, el vinagre de manzana tiene efectos antioxidantes, antimicrobianos, y antiinflamatorios, que en muchos casos es usado para combatir el acné. No obstante, se aconseja, consultar con un dermatólogo si se va a dar uso para este fin, ya que en algunas personas provoca alergias e irritaciones.

Aunque en el mercado existe una amplia variedad de vinagres de manzana, se puede preparar en el hogar, para incluirlo en una dieta balanceada que trae múltiples beneficios.

Los beneficios de consumir vinagre de manzana

El portal de salud Healthline revela una amplia lista de las ventajas de esta bebida, como por ejemplo:

1. Eliminar bacterias: una de las propiedades del vinagre de manzana es ser antimicrobiano, por lo que tiene la capacidad de eliminar bacterias, ya sea que estas se encuentren en alguna zona del cuerpo, o en la superficie de algún elemento. Asimismo, puede ayudar a conservar los alimentos protegiendolos de bacterias como el E. coli.

La Organización Mundial para la Salud, OMS, señala que “escherichia coli (E. coli) es una bacteria presente frecuentemente en el intestino distal de los organismos de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas, pero algunas pueden causar graves intoxicaciones alimentarias”.

Según la entidad internacional, esta bacteria desarrolla enfermedades graves luego de la ingesta de alimentos contaminados.

¿Qué le pasa al cuerpo si se consume vinagre de manzana todos los días? - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Regulador de azúcar: los niveles altos de glucosa en la sangre provocan diabetes relacionada con hiperglucemia, que se debe: la primera, a la no producción de insulina del páncreas y/o a la resistencia de las células a ella; y la segunda, consiste en los altos niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Sin embargo, se puede controlar los altos niveles de azúcar en la sangre, evitando el consumo de azúcar refinado, o el exceso de carbohidratos.

3. Contribuye en la pérdida de peso: Tua Saúde explica que al contener ácidos y pectina, producen un efecto saciante, no permitiendo la ingesta de otros alimentos. Además de ser un antioxidante que puede ayudar a eliminar la grasa depositada en el organismo.

4. Colabora en la buena digestión: los ácidos clorogénico y acético pueden facilitar la buena digestión contrarrestando el estreñimiento, que se entiende como la dificultad de evacuar debida a que las heces son grumosas y secas.

5. Le brinda protección al hígado: este órgano es uno de los más importantes del organismo, que gracias a los ácidos clorogénico y gálico del vinagre de manzana participan en su buen funcionamiento.

Las semillas de la papaya y la manzana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo consumir vinagre de manzana?

Existen tres maneras para incluir el vinagre de manzana en el día a día:

Para la limpieza del rostro: como se indicó más adelante, el vinagre de manzana es usado para contrarrestar el acné, por lo que se debe diluir en agua, para luego aplicarlo en las zonas afectadas, y lavar con abundante agua. En la preparación de alimentos: es un aliado como vinagreta para ensaladas. Además, se puede beber diluido con agua antes de cada comida, ya sea en el desayuno, la comida, o el almuerzo.

La manzana

La manzana es una fruta rica en antioxidantes, mismos que ayudan a reparar las células del cuerpo, explica Tua Saúde, por lo que son apropiadas para combatir enfermedades como el Alzheimer y aquellas que afectan el corazón.

Además, contribuye en la pérdida de peso porque produce un efecto de saciedad que no permite la ingesta de alimentos extras que el cuerpo no necesita. También se destaca por no contener una gran cantidad de glucosa que contribuye en la regulación de la presión arterial alta, evitando el desarrollo de otras afecciones.