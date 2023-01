Cinco consejos saludables para depurar el hígado naturalmente

No consumir excesivamente alcohol y hacer ejercicio de manera frecuente contribuyen a la salud de este órgano.

Depurar y limpiar constantemente el organismo es esencial para el correcto funcionamiento de órganos vitales como el hígado, que se encarga de ayudar al organismo a digerir los alimentos, almacenar la energía y eliminar las toxinas, según indica el portal web de medicina Medline Plus.

Específicamente, este órgano se encuentra situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal y se caracteriza por su color marrón rojizo. Por lo general, cuando las funciones del hígado se alteran por alguna razón, pueden surgir ciertas afecciones hepáticas como hepatitis A, B y C, hígado graso, cirrosis, cáncer de hígado o enfermedades hereditarias como hemocromatosis y la enfermedad de Wilson.

Al presenciar estas enfermedades, es probable que se den síntomas como hinchazón en el abdomen, moretones en las piernas, cambio en el color de las heces y la orina, y ojos y piel amarillentos, que se le conoce como ictericia.

De este modo, para preservar la salud de este órgano y a la vez, limpiarlo contantemente para evitar estos problemas de salud, la revista Mejor con Salud destaca cinco consejos que se deben tener el cuanta para depurar el hígado.

La acumulación de grasa en el hígado puede desembocar en la propagación al interior del cuerpo de diabetes. - Foto: Getty Images

Incrementar el consumo de frutas y verduras

Estos alimentos son muy recomendados para preservar la salud hepática, pues contienen antioxidantes que contribuyen a inhibir la acción negativa de los radicales libres. Adicional a ello, un estudio publicado en International Journal of Molecular Sciences expone que la terapia con antioxidantes supone un efecto de preservación y tratamiento de enfermedades hepáticas.

Por otra parte, una investigación divulgada en Journal of Epidemiology and Community Health determinó que la ingesta de frutas y verduras se vincula a una disminución del riesgo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Mejor con Salud lista algunas frutas y verduras ideales para eliminar las toxinas del hígado.

Vegetales crucíferos, en especial el brócoli.

Cebolla y ajo.

Aguacate.

Manzana.

Papaya .

Espárragos.

Las frutas y verduras preservan la salud del hígado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Consumir cereales integrales

Otra forma de optimizar las funciones del hígado es consumir cereales integrales. Lo ideal es elegir esta variedad por encima de los alimentos refinados, porque son ricos en fibra y micronutrientes que favorece la salud de este órgano.

En un metaanálisis compartido por Hepatobiliary Surgery and Nutrition se destaca que los granos integrales son fuente de fibra dietética, betaína, colina y otros fitoquímicos beneficiosos. Adicional a ello, se indica que favorecen un óptimo metabolismo de los lípidos hepáticos, lo que contribuye a la reducción del riesgo de enfermedades como el hígado graso.

Aumentar la ingesta de agua

Una forma natural y saludable de eliminar las toxinas del hígado es por medio del consumo constante de agua. Como tal, este órgano requiere del líquido vital para mantener sus reservas, filtrar los desechos y prevenir enfermedades hepáticas.

De acuerdo con una investigación compartida en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine se comenta que el agua interviene en la mayoría de funciones fisiológicas básicas del hígado. Particularmente, el agua promueve la circulación sanguínea, permite disolver los nutrientes y facilita la secreción de bilis.

Tomar agua ayuda a tener más vitalidad y energía. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Precaución con los medicamentos

Normalmente, los medicamentos con receta pueden causar efectos secundarios en la salud hepática. Asimismo, una ingesta desmedida de analgésico como acetaminofén, se vinculan directamente con alguna falla en este órgano. De este modo, es importante tener precaución con los fármacos que se consumen.

Evitar las dietas detrox restrictivas

Es importante evitar la práctica de dietas detox extremas. Específicamente, se hace referencia a aquellas dietas altamente restrictivas, basadas en un solo grupo de alimentos, en jugos o que proponen reemplazar las comidas principales con tés o suplementos. No es necesario acudir a estas medidas para limpiar el hígado. Lo único que se debe hacer es mantener hábitos saludables.