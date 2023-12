Cinco propósitos para cumplir los propósitos de Año Nuevo: despacito y buena letra

Año nuevo, vida nueva

Visión, paciencia y ganas

Basado en la experiencia de muchos de mis colegas en educación, me gustaría ofrecer algunos consejos para cultivar estas virtudes:

Despacito y buena letra

No desespere si después de unos días todavía no ve una mejora significativa en el logro de sus propósitos, o incluso da dos pasos atrás. Es como perder peso: las dietas draconianas no le llevarán a ninguna parte, sus efectos son de corta duración. Lo que importa es la perseverancia y la actitud.