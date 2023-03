Comer esta fruta en el desayuno ayuda a proteger los huesos y los dientes

Cuidar la salud ósea es fundamental para disfrutar de una buena calidad de vida y evitar enfermedades en el futuro. Por lo tanto, es importante que las personas consuman alimentos que, por los nutrientes y vitaminas que contienen, ayuden a fortalecer los dientes y huesos.

Adicional a las recomendaciones asociadas a una dieta balanceada, existe otra que debe seguirse de forma rigurosa y es evitar las rutinas sedentarias, optando por practicar ejercicios acordes con la edad y las condiciones físicas de cada individuo.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se destacan algunos alimentos que ayudan a regenerar el calcio de los huesos.

Existen frutas que ayudan a fortalecer el calcio de los huesos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Alimentos para fortalecer los huesos y los dientes

Dátiles

Esta fruta, llamada popularmente palmera datilera, contiene gran cantidad de antioxidantes, donde destacan vitaminas como la A, C, E y algunas del grupo B, vitamina K, riboflavina y el ácido fólico. Esta fruta también aporta minerales como el potasio o el magnesio, que contribuyen a prevenir y combatir la osteoporosis y otras enfermedades óseas.

Las personas pueden tomar estos alimentos para fortalecer los huesos a cualquier hora y también combinarlos con otros alimentos. Además de las propiedades mencionadas, los dátiles ayudan a reducir el colesterol y a prevenir y combatir el estreñimiento.

Plátanos

Los plátanos tienen un pH bajo, lo que contribuye a rebajar el nivel de acidez en la boca.

Asimismo, el potasio de esta fruta es determinante para la densidad de la mandíbula y para la fortaleza de los dientes. Además, el plátano protege la boca de la caries.

Kiwi

Esta fruta aporta al organismo antioxidantes, vitamina C y minerales como el magnesio, el potasio y el cobre. Para consumirla, puede tomar uno en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, así de sencillo es fortalecer huesos y articulaciones y contribuir al bienestar de los músculos.

Esta fruta contiene vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sandía para cuidar la sonrisa

La sandía está repleta de vitaminas A y C, minerales y potasio, cualidades que ayudan a mantener la salud bucal. Además, gracias a su gran contenido de agua, ayuda también a limpiar la superficie de los dientes y encías.

Beneficios de las fresas para la salud bucal

Se puede decir que las fresas son uno de los mejores alimentos para los dientes. Gracias a que contiene una propiedad llamada Xylitol, la cual ayuda a eliminar las bacterias de los dientes, evitando la acumulación de placa y la posible afección de la caries dental.

Gracias a sus propiedades, las fresas pueden fortalecer el esmalte dental.

Ciruelas

El consumo regular de ciruelas disminuye el riesgo de osteoporosis, incluidas las ciruelas pasas, que también son una buena fuente de vitamina K y mejoran el tracto intestinal. Comer cinco o seis ciruelas al día durante seis meses ayuda a las mujeres posmenopáusicas a prevenir la pérdida ósea.

Algunas frutas ayudan a fortalecer los dientes. - Foto: Foto Gettyimages

Propiedades de las frambuesas para los dientes

La frambuesa, junto con otros frutos rojos, es una fruta antioxidante rica en moléculas que previenen el envejecimiento molecular, destaca por su alto contenido en fibra y vitamina C. Al igual que otras frutas con esta vitamina, ayuda a la absorción de hierro, fundamental para mantener huesos y dientes en perfecto estado.

Frutas ricas en vitamina C

El cuerpo necesita vitamina C para producir colágeno, una proteína necesaria para el desarrollo de dientes, encías, huesos, articulaciones y vasos sanguíneos, así como para “soldar” fracturas y cicatrizar heridas y quemaduras.

Los alimentos que contienen esta vitamina ayudan a fortalecer los cartílagos que cubren los huesos, y evitar la inflamación. Algunas frutas ricas en esta vitamina son: guayaba, kiwi, fresa, naranja, toronja, mandarina y papaya.

La vitamina C también está presente en las verduras

Normalmente, las personas suelen asociar la vitamina C a la naranja y otras frutas. Sin embargo, no deben olvidar que las verduras también contienen mucha vitamina C que pueden ayudar en estados carenciales de esta vitamina, como por ejemplo: coles de bruselas, brócoli y pimiento rojo.