¿Cómo bajar el azúcar con canela y moringa?

El azúcar en la sangre, también denominado “glucosa”, proviene de los alimentos que la persona consume en su día a día y se convierte en su principal fuente de energía, según detalla la enciclopedia médica MedlinePlus.

La enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en la sangre es la diabetes, aunque una persona que no padezca esta afección también puede tener problemas de salud si los niveles de azúcar en su sangre son muy bajos o muy altos. En este sentido, es importante mantener hábitos saludables, como una dieta balanceada y ejercicio, con el objetivo de regular la glucosa.

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para regular el azúcar en la sangre. No obstante, es pertinente mencionar que este tipo de remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. De igual manera, su uso no sustituye najo ningún concepto el tratamiento médico especializado.

El portal especializado en salud y bienestar Tua Saúde reseña que “la canela ayuda al organismo a utilizar el azúcar, haciendo que disminuya su cantidad en la sangre, favoreciendo el control de la resistencia a la insulina y la glucosa en la diabetes”.

De hecho, un estudio titulado “El potencial de la canela para reducir los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina”, publicado en el sitio web de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, encontró que el consumo de canela en ayunas y después de comer podría ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre en personas que padecen diabetes tipo 2.

Para aprovechar las cualidades de esta especia, una opción tradicional es a manera de infusión.

Ingredientes:

Tres astillas de canela

Un litro de agua

Preparación:

Poner a hervir el agua en una olla y agregar la canela. Una vez alcance su punto de ebullición, esperar 5 minutos y retirar del fuego.

Tapar la olla y dejar reposar hasta que la infusión esté tibia y lista para beber.

Otra opción natural para bajar el azúcar es la moringa, una planta a la que se le atribuyen propiedades que ayudan a regular el estrés oxidativo debido a su propiedad antioxidante. Además, Tua Saúde resalta que “evita el daño que causan los radicales libres a las células y a su vez favorece la disminución de los niveles de azúcar en sangre”.

Para aprovechar sus bondades en infusión, solo se deben seguir los siguientes pasos:

Poner a hervir 250 ml de agua en una olla a fuego medio. Una vez alcance su punto de ebullición, incorporar una cucharada o 10 gramos de hojas de moringa, tapar el recipiente y dejar que infusione durante cinco minutos.

Pasado el tiempo sugerido, retirar del fuego, colar la preparación y beber dos tazas al día.

Infusión de manzanilla para bajar el azúcar

Según el portal Healthline, la manzanilla ha sido utilizada desde hace mucho tiempo para remedios caseros. Sus propiedades aportan diferentes beneficios para la salud, entre los que se encuentran ayudar a regular el azúcar en la sangre.

Por su parte, la canela es conocida por tener un sabor y aroma agradable. Es utilizada normalmente como una especia para sazonar las comidas; y en otros casos, para endulzar bebidas. Asimismo, de acuerdo con el portal Mejor con Salud, funciona para regular los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, al mismo tiempo que mejora el metabolismo celular.

¿Cómo preparar la manzanilla y la canela?

Esta bebida aporta muchos beneficios para el bienestar integral del organismo. El portal Mejor con Salud, explica cómo se debe preparar.

Ingredientes:

Una taza de agua (250 ml).

Una cucharadita de canela (5 g).

Dos cucharaditas de flores de manzanilla (10 g).

Preparación: