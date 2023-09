¿Cómo cubrir las canas con la pepa del aguacate?

Las canas, así como las arrugas o líneas de expresión, son la forma más perceptible del paso del tiempo; un proceso natural del cual nadie está exento. Lo cierto es que estas pueden aparecer de forma más prematura en algunas personas y no en otras por varias razones.

Estas salen cuando hay bajo nivel de melanina, la responsable de dar color al cabello, y la cual va disminuyendo generalmente con la vejez. Su pronta o tardía llegada está supeditada en muchos casos a la genética, es por ello, que no hay una edad o razón ‘estándar‘.

La canicie es traducida por el dermatólogo, David Saceda, como estrés oxidativo. Esto refiere al “cúmulo de sustancias nocivas en el ambiente celular”, dijo el especialista, según recogió Cuídate Plus. “Esto aumenta en situaciones de consumo de alcohol, tabaco, dietas ricas en grasas o falta de ejercicio. Todo ello hace que se envejezca de forma prematura”.

Causas de la canicie prematura

Como ya se mencionó, no solo es una la razón de las canas a temprana edad, aunque en una persona pueden converger varios aspectos. De acuerdo con la plataforma unComo , uno de los detonantes es el alto grado de estrés asociado al trabajo, estudio, deudas, preocupaciones familiares o dificultades con diversa índole.

Cuídate Plus enlista, además, que la canicie prematura llega cuando la persona no tiene el suficiente cuidado con su pelo y cuero cabelludo. Esto implica no adoptar una higiene adecuada, lavarlo con agua demasiado caliente, así como excederse en el uso de planchas o secadores.