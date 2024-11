¿Cómo disfrutar el Carnaval de Rio de Janeiro de forma virtual?

Por primera vez, uno de los carnavales más emblemáticos de Latinoamérica no será presencial y tendrá que vivirse de manera virtual.

Para traer el Carnaval a casa, AirBnb -con sus experiencias en línea- tendrá la opción de que los anfitriones compartan con sus huéspedes historias para enseñar a bailar samba como un local, tocar instrumentos de percusión, crear un “ look carnavalesco” con maquillaje y trajes típicos, y muchas actividades más.

Además, de acuerdo con AirBnb, “ los huéspedes también tendrán la oportunidad de echar un vistazo al detrás de escena de Academicos do Grande Rio (la escuela subcampeona del desfile de Río 2020), tomar una clase de percusión y aprender a bailar samba con Carla Campos, una passista profesional”.

- Aprenderán a bailar samba con Carla Campos, una passista profesional. “No importa que no sepa bailar nada de este ritmo o si ya es todo un experto, disfrutará muchísimo de este estilo”, cuenta AirBnb.

Las experiencias en línea del Carnaval tendrán un costo que puede variar entre los US$ 10 y los US$ 60 reservando a partir del 2 de febrero a las 9:00 am (hora de Colombia) por orden de llegada a través de www.airbnb.com.co/livecarnival y estarán disponibles durante todo el mes.