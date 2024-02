¿Cómo hacer colágeno casero para estirar la piel después de los 50 años?

Entre tanto, aunque no es posible resistirse al paso de los años, sí se puede evitar un envejecimiento prematuro con el cambio de hábitos malsanos como el consumo de cigarrillo, alcohol y alimentos ricos en grasa.

Asimismo, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (Medline Plus) asegura que la frecuente exposición al sol “provoca la aparición precoz de arrugas y zonas oscuras en la piel”, conocidas como manchas.

La vitamina C también se puede encontrar en pastillas efervescentes. | Foto: Getty Images / BSIP

Para evitar la aparición de los daños del sol sobre la piel, es importante de primera mano, aplicar suficiente bloqueador solar; asimismo, mantener una dieta balanceada en la que se incluyan frutas y verduras que procuren el bienestar del organismo e incluso logren estimular la producción de colágeno y neutralizar los radicales libres, como la vitamina C.

No obstante, en la actualidad, existen muchos productos cosméticos que en su etiqueta mencionan que están compuestos de vitamina C y colaboran con el bienestar de la piel.

Por ejemplo, un artículo publicado por Harvard Medical School señala que la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV.

Además, el estudio ‘Los roles de la vitamina C en la salud de la piel’, liderado por Juliet M. Pullar, Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando la textura de la piel.