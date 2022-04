¿Cómo producir colágeno después de los 45 años?

La piel es el órgano más grande del cuerpo; la mayoría de personas invierten tiempo y dinero en su cuidado, en especial en la zona del rostro. Las células de la piel se regeneran cada 28 a 35 días, pero con el paso de los años este proceso se empieza a realizar de manera más lenta; es por esto que los expertos recomiendan llevar una dieta sana y equilibrada rica en proteínas, carbohidratos en su estado natural, muchas frutas y verduras, con el fin de evitar el envejecimiento prematuro.

Es importante mencionar que el envejecimiento es un proceso que todas las personas tendrán que enfrentar en algún momento de su vida; sin embargo, algunos malos hábitos como fumar, la exposición al sol desmedida y sin protección, la falta de actividad física, la mala alimentación y la poca hidratación pueden adelantar este proceso.

La diseñadora de moda, empresaria y cantante británica, Victoria Beckam, en entrevista con Into the Gloss confesó que durante su juventud su piel no era tan sana, pues tenía que ocultar las imperfecciones, o manchas, que tenía en su rostro con algún tipo de producto y añadió que con el tiempo ha aprendido a conocer cuales productos se adecuan para su tipo de piel.

Por lo general, esta celebridad acostumbra a posar en las fotos de sus redes sociales sin maquillaje, al natural y su rostro luce luminoso, suave y con firmeza. Para ello, el portal de salud, belleza y cuidado personal Panorama sugiere evitar el uso diario de las bases de alta cobertura.

El portal analizó las fotografías de Victoria y encontró que esta usa bases ligeras que dan un acabado relajado y sutil; además, suele hacer uso de labiales de color nude, emplea bastante pestañina para resaltar la zona y dar mayor visibilidad a sus ojos, se define bien sus cejas y usa bronceador en los pómulos.

La celebridad, en medio de sus declaraciones, cuenta que se desmaquilla con una toallas especiales para este uso y que después se aplica un tónico fácil que ayude a remover el maquillaje que pudo concentrarse más en determinadas zonas. Además, mencionó que usa varios limpiadores para que la piel no se acostumbre solo a uno.

Alimentos que ayudan a producir colágeno de manera natural

El portal Saber Vivir brinda algunas recomendaciones:

Carnes magras y pescado: las proteínas están formadas por aminoácidos y esos son los “ladrillos” con los que se forma el colágeno, consumir buenas carnes y pescados ayudará a producir este componente de manera natural.

Consumir caldo de menudencias: esta es una de las preparaciones caseras que más colágeno aporta. Las patas de pollo son ricas en colágeno, ya que aportan una gran cantidad de proteínas biodisponibles, es decir, de fácil aprovechamiento. Al preparar esta sopa se obtiene condroitina y glucosamina, compuesto que se usan en medicina para mejorar el dolor y la rigidez de las articulaciones cuando se tiene artritis.

Las proteínas ayudan a producir colágeno. - Foto: Getty Images

Huevos y lácteos: consumirlos es otra forma de mantener en buen estado el colágeno. En el caso de los lácteos, es preferible elegirlos desnatados para no añadir un exceso de grasa a la alimentación. Al consumirlo huevo, es importante no desechar la telilla fina que lo separa (una vez duro) de su cáscara.

Las legumbres, los frutos secos, los cereales y las semillas: estos productos son proteínas parcialmente incompletas (porque no contienen todos los aminoácidos esenciales); sin embargo, son necesarios para que el cuerpo sintetice eficazmente el colágeno que sirve de “sostén”.

Los granos pueden acompañar la dieta de una persona que desea bajar de peso. - Foto: Getty Images