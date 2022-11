¿Cómo saber si un hijo tiene depresión? Estos son algunos tips

No Juzgar: Entender que lo que para los padres es un problema menor, para un adolescente puede ser muy grave. Tratar de ponerse en su situación.

No usar frases preconcebidas como ‘¿de qué te quejas si te hemos dado todo?’, ‘no seas ingrato, yo no tuve lo que tú tienes’: Las dificultades que hayan tenido los padres no hacen parte de su realidad.