¿Cómo se llama la vitamina que ayuda a retrasar el envejecimiento?

Por fortuna, existen vitaminas capaces de retrasar el envejecimiento en la piel: la vitamina A o retinol, E y C. Dichos suplementos ha sido considerado, por muchos años, como las vitaminas de la juventud, ya que son muchos los beneficios que ofrece a la piel para mantenerla saludable.

Vitamina A o retinol

Vitamina E

Vitamina C

Uno de los productos más populares por estos días es la vitamina C, ya que por sus propiedades no importa si la persona tiene piel grasa, seca o mixta, sino que puede ser usada para todo tipo de piel. La vitamina C es un antioxidante poderoso que ofrece una serie de beneficios para el cuidado de la cara, que ayuda a mantener una piel sana y con la mejor apariencia.