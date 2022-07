¿Cómo se utiliza el limón para desinflamar?

El limón es una de las frutas más reconocidas por sus nutrientes que aportan beneficios para la salud, una de ellas es bajar la hinchazón en el abdomen y conseguir un cuerpo más sano.

La inflamación abdominal se puede ocasionar porque no se tiene una buena digestión. “Esto puede hacer que en el estómago o en los intestinos se acumulen residuos que no se procesan correctamente y, por consiguiente, hacen que el abdomen se vea más abultada”, señalan en el portal unCOMO.

El estómago puede inflamarse debido, principalmente, a las comidas copiosas, más que por una enfermedad grave, de acuerdo con el portal Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados.

Ante esta molestia, el limón es ideal para combatirla por ser una fruta rica en ácido, un nutriente que hace producir más jugos gástricos y este proceso mejora las digestiones.

El limón también se caracteriza por ser un diurético natural, es decir, aumenta la producción de orina y, con esto se pueden eliminar los excesos de toxinas y residuos del organismo de forma natural. Con esto se logra que se disminuya la hinchazón del estómago gracias a ir más veces al baño.

Esta fruta es rica en pepsina, que es “un tipo de flavonoides que actúa acelerando el metabolismo basal de forma completamente natural”, así lo explican en el sitio web unCOMO. Gracias a esto, el cuerpo consume más calorías con el consumo de este ingrediente.

“El sabor del limón es ácido, pero aumenta la excreción de ácidos por la orina. Por lo tanto, su efecto en el organismo es alcalinizante, es decir, ayuda a desintoxicar nuestro organismo. De esta manera, ayudará a prevenir y mejorar la hinchazón abdominal”, afirma la doctora Montse Folch, especialista en nutrición y dietética en Centro Médico Teknon, en palabras que recoge el portal Vogue.

Expertos señalan que el hinojo, la albahaca, el perejil, el eneldo, el comino o el cilantro, sirven como complemento al agua y el limón para una preparación saludable que ayuda a disminuir la inflamación abdominal.

La especialista Folch aclara que el agua con limón no es saciante, pues no aporta una gran cantidad de fibra, por esta razón no justifica su posible efecto de generar saciedad en el organismo para no eliminar el hambre y evitar comer de más.

La vitamina C del limón sirve para el cuidado de la piel, debido a que “favorece la formación de colágeno, que potencia el buen aspecto de la piel y la correcta cicatrización de las heridas. También fomenta la absorción del hierro”, así lo destaca la doctora Montse Folch en palabras que cita Vogue.

Entre las preparaciones para recibir los beneficios del limón está el jugo con pepino que también ayuda a desinflamar.

Ingredientes

1/2 pepino.

1 limón.

1 vaso de agua.

Preparación

Se debe mezclar todos los ingredientes en una licuadora hasta tener una mezcla sin grumos. En el caso de que el jugo haya quedado demasiado espeso, una recomendación es que se le puede añadir más cantidad de agua mineral.

El limón y bicarbonato también ayudan a desinflamar, pero en unCOMO aconsejan que esta bebida no la pueden consumir personas con hipertensión, afecciones renales o problemas cardíacos, pues el bicarbonato no está recomendado para estos pacientes.

Ingredientes

1 vaso de agua.

1 limón exprimido.

1 cucharadita pequeña de bicarbonato.

Preparación

Para preparar esta bebida solo se debe vaciar todos los ingredientes y beberlo cuando se vea que todos están mezclados en un vaso. En el portal unCOMO aconsejan tomar una taza antes de comer y antes de cenar, para lograr el resultado de un organismo más limpio y libre de toxinas.